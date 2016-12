Tengen Ein Kalender erzählt eine Pilgerreise

Konrad Preter ist zu Fuß von Watterdingen nach Rom gegangen und hat den ganzen Weg auf Fotos festgehalten. Mit Kalender-Verlosung!

Rund 1500 Kilometer, rund 50 Tage, mehrere hundert Fotos im Jahr 2016 und nun ein Wandkalender für 2017: Konrad Preter aus Watterdingen war von April bis Juni zu Fuß nach Rom unterwegs. Aus Bildern, die Eindrücke dieser besonderen Pilgerreise festhalten, hat er einen Kalender zusammengestellt. Jede Kalenderseite zeigt ein großes Querformat und mehrere kleinere Fotos von den Wegen und Stationen auf Preters Reise. Die Auswahl dafür zu treffen sei nicht leicht gewesen, erzählt Preter.

Hinter dem zwölften Kalenderblatt hat der Unternehmer auch eine Wegbeschreibung mit Karte und einer Übersicht der Abschnitte, die er jeden Tag zurückgelegt hat, eingebunden. Die Route reichte von Watterdingen nach Bludenz und Eppan, über Padua nach Bologna und Assisi nach Rom. Die täglichen Wegstücke bewegten sich zwischen 14 und 47 Kilometern, mal bei Sonnenschein, Regen oder sogar noch Schnee und durch alle Höhenlagen. Eigentlich lagen viele Unterkünfte auf dem Weg, doch die bereits beendete Skisaison machte es nicht immer einfach, etwas zu finden.

Im Gegensatz zum Jakobsweg, den Preter im Jahr 2010 auch schon begangen hatte, traf er hier nur wenige Pilger. "Manchmal sah ich im Wald 30 Kilometer lang niemanden", erzählt er. Trotzdem gab es immer wieder schöne Begegnungen mit anderen Reisenden und vor allem Einheimischen, die große Gastfreundlichkeit zeigten. Unter anderem kam Preter auch an einer Stelle vorbei, an der Johann Wolfgang von Goethe im Jahr 1816, also genau vor 200 Jahren, auf seiner Italienreise war und worauf eine Tafel hinweist. Der krönende Abschluss der Reise war in Rom die Teilnahme an einer Fronleichnamsprozession in den vatikanischen Gärten mit dem Freiburger Erzbischof Stefan Burger. Außerdem konnte der Watterdinger auch den Papst sehen.

Verlosung

Wer noch keinen Kalender für 2017 hat, hat hier die Chance, einen zu gewinnen. Konrad Preter hat zehn Exemplare seines Kalenders "A piedi fina a Rom – Zu Fuß nach Rom" (32x47 Zentimeter groß) für eine Verlosung zur Verfügung gestellt. Unter allen, die bis Montag, 2. Januar, 12 Uhr unter (0 13 79) 37 05 00 41 anrufen und Name, Anschrift sowie das Stichwort "Kalender" hinterlassen, werden die Kalender verlost. Die Namen der Gewinner werden am 3. Januar veröffentlicht. Die Kalender können dann in der SÜDKURIER-Lokalredaktion Singen, Erzbergerstraße 2, abgeholt werden.