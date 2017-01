Singen Ein Jahr nach Deutschland sucht den Superstar: Benjamin Ondera über die Show und wie sie sein Leben veränderte

Der Sänger Benjamin Ondera hat ein bundesweites Publikum überzeugt. Wie die Teilnahme bei DSDS sein Leben veränderte.

Ein Jahr ist es her, dass Benjamin Ondera ein Millionenpublikum begeisterte. Mit seinem Auftritt bei der Castingshow DSDS gelang es dem Krankenhausmitarbeiter, selbst den als kritisch bekannten Dieter Bohlen zu überzeugen. Der Modern Talking Sänger sprach von einem Gänsehautgefühl, als er Onderas gefühlvolle Version des Gregor Meyle Hits "Keine ist wie du" bei der ersten Runde der TV-Show zu Ohren bekam.

Am Ende reichte es für Platz 19. Eine beachtliche Leistung. Immerhin nahmen 40 000 Teilnehmer an der 13. Staffel des Wettbewerbs teil. Heute blickt Ondera dankbar auf seine DSDS-Zeit zurück. "Das war ein Sprungbrett für mich", erklärt der Singener. Die Show habe ihm dabei geholfen, sich ein neues Publikum zu ersingen – und das über die Grenzen der Region hinaus. "Gerade erst im September habe ich ein Konzert in Nürnberg gespielt", erzählt Ondera. Er ist dankbar für die Unterstützung seiner Fans. "Sei es bei den Auftritten oder über Facebook." Sein neustes Projekt dürfte einige seiner Anhänger überraschen. In Zusammenarbeit mit einem Kollegen betritt Popsänger Ondera musikalisches Neuland: "Ich singe auf seinem Rap-Album die Gesangsparts ein", verrät der Familienvater. Sobald das Mastering abgeschlossen ist, will Ondera mit den Aufnahmen eines eigenen Albums beginnen.