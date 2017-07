In der Singener Gems wurde ein Film über die Rechtsrock-Szene gezeigt. Er verdeutlicht, dass Neonazi-Gruppen regional unterschiedlich organisiert sind.

Als Peter Ohlendorf auf die Bühne tritt und sich im Kulturzentrum Gems auf seinem Platz auf dem Podium niederlässt, trägt er den gelben Sakko, den die Zuschauer bereits zuvor in seinem Film kennengelernt haben. Es ist das Bekleidungsstück, das sein Partner bei der Entstehung des Filmes trug, um sein Leben zu schützen, als er undercover jahrelang in der Neonazi-Szene recherchierte. Keiner sollte ihn zufällig in seinem bürgerlichen Leben erkennen, keine Kamera bei einem Interview mit Spitzenpolitikern den jungen Journalisten zufällig entblößen. "Ich möchte damit ein Stück Thomas Kuban auf die Bühne bringen", sagt Ohlendorf und erklärt, dass so ein Auftritt für Kuban selbst nicht mehr möglich ist. Zu groß sei die Gefahr von Übergriffen durch Neo-Nazis.

Der Film setzt bei der Entstehung der heutigen Neo-Nazi-Bewegungen früh an, er sieht den Anfang beim Ende des Nationalsozialismus und in der mangelhaften Entnazifizierung nach dem 8. Mai 1945. Dann schlägt er den Bogen zu den eigenen Aufnahmen, die er einordnet. Als die aus dem Knopfloch heraus gefilmten Hasslieder über die Leinwand ziehen, ist dem Publikum in der Gems das Entsetzen anzusehen. Mit unvorstellbarer Menschenverachtung verhöhnen die Bands die Opfer des Holocausts nicht nur durch dessen Leugnung, sondern mit offener Glorifizierung der Ermordung der NS-Opfer. Kuban hat reihenweise Aufrufe zu Gewalt und Mord aufgezeichnet.

Das verrauschte Bild und die recherchebedingte fehlende Aufnahmequalität erwiesen sich als gutes Mittel, um die Stimmung aus Hass und aufgeputschten Menschenmengen im Halbdunkel der Scheunen einzufangen, in denen die Konzerte stattfanden. Kritisch sehen die Filmemacher das fehlende Eingreifen der Polizei und der Politik, die das Problem abwiegelt. Ein Problem, das Marcel Da Rin in der Diskussion in der Region nicht sieht: "Wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit mit der Polizei."

Die Situation vor Ort sei nicht mit der in anderen Landesteilen vergleichbar, von Rechtsrock-Konzerten sei nichts bekannt. Die meisten rechten Umtriebe in der Region bedürften keiner Aufmerksamkeit, "das würde sie nur aufwerten", mahnt er. Allerdings berichtet Nina Breimaier vom Präventionsrat in Radolfzell, dass dort schon eine kleine Demonstration gegen die Flüchtlingspolitik ein Vielfaches an Gegendemonstranten auf die Straße brachte.

Eva Haller, die für das Beratungsnetzwerk "Kompetent vor Ort" arbeitet, plädiert wie Ohlendorf für einen transparenten Umgang mit allen rechten Aktionen. So herrscht Uneinigkeit über die Grenze zwischen kritischer Öffentlichkeit und der Schaffung einer größeren Bühne. Dagegen stellen alle einhellig den Wert der Prävention in den Vordergrund. "Ich bin begeistert von präventiver Arbeit", bekennt Ohlendorf.



Demokratie leben

Das Bundesprogramm wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend betreut. Es soll Initiativen von Städten und Bürgern unterstützen, die sich im ländlichen Raum in der Prävention der Radikalisierung und für die Demokratieförderung einsetzen. Unter anderem gibt es Gelder für Veranstaltungen wie die Podiumsdiskussion in der Gems.