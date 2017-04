Singen Ein Abend für Udo-Jürgens-Fans in der Singener Stadthalle

"Merci Cherie" bringt eine Hommage für den großen Entertainer auf die Bühne und die Cellistin Astrid Naegele erlebt ein Heimspiel vor besonderem Publikum

Ein Heimspiel hatte Cellistin Astrid Naegele bei ihrem Auftritt in der Band zum Udo-Jürgens-Abend "Merci Chérie" in der Singener Stadthalle. Am Bodensee aufgewachsen, tourt sie mittlerweile quer durch die Republik. "Ich seh' sie ja höchstens einmal im Jahr", gesteht ihre Mutter Sonja Naegele, die als Klavierlehrerin an der Jugendmusikschule Singen tätig ist. Stolz hat sie daher den Auftritt ihrer Tochter von der Empore herab verfolgt. "Ein tolles Programm", so die Bilanz der Mutter und Musikerin angesichts der musikalischen Hommage an einen großen Künstler.

Vor über zwei Jahren hat Udo Jürgens die Bühne des Lebens verlassen. Doch seine Lieder überleben ihn. "Wir können ihn nicht zurück bringen, aber wir wollen ihn auch nicht vergessen", erklärt Andreas Bieber beim Auftritt des Merci-Cherie-Quartetts in der Singener Stadthalle. Aus großen Hits und kleinen Raritäten haben er, Annika Bruhns, Karim Khawatmi und Sabine Mayer ein abendfüllendes Programm aus den Songs des populären Liedermachers gewoben. Das Cello Astrid Naegeles hat dabei für die gefühlvollen Schwingungen gesorgt. Ganz allein ersetzte sie gekonnt einen ganzen Streichersatz, wo am Bühnenrand vier Sänger die Lieder des großartigen Entertainers Udo Jürgens aufleben ließen. "Es ist nicht das Original, aber es ist sehr gut umgesetzt", lobte Ingrid Hempel die Show der vier samt großer Band.

Bewusst haben Bieber, Bruhns, Khawatmi und Mayer auch die ganz persönlichen Chansons in vier Themenblöcke gegliedert und immer wieder mit Zitaten des international erfolgreichen Ausnahmekünstlers gespickt. "Es ist eine Entdeckungsreise auf der musikalischen Landkarte von Udo Jürgens", erklärte Annika Bruhns. Nicht nur griechischen Wein gab es zu genießen – oder "Bitte mit Sahne", sondern auch die nachdenklichen Chansons wie "Zehn Minuten vor elf" und "Mit dir möcht ich Drachen bauen".