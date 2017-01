Hilzingen Ehrung für engagierte Bürger in Hilzingen

Beim Neujahrsempfang in der Hegau-Halle erhielt unter anderem der ehemalige stellvertretende Bürgermeister Bernhard Hertrich den Ehrenring der Stadt.

Einen großen Andrang erlebte der Neujahrsempfang 2017 der Gemeinde Hilzingen. Etwa 350 Bürgern, Vertretern der Vereine, des Gewerbes, der Schulen und Kirchen drückten Bürgermeister Metzler und die FDP-Kreisvorsitzende Elke Bass die Hand und wünschten ihnen ein gutes neues Jahr. Bass ist die neue Frau an Metzlers Seite. Für gute Stimmung sorgte die Jugendmusikschule Westlicher Hegau, die den Festakt unter großem Applaus der Gäste musikalisch gestaltete.

Im Mittelpunkt der Jahresauftakt-Veranstaltung stand die Ehrung verdienter Bürger – wobei es in diesem Jahr eine ganz besondere, selten verliehene Auszeichnung gab: Bernhard Hertrich bekam für seine jahrzehntelange herausragende Tätigkeit im kommunalen Ehrenamt als Gemeinderat und Bürgermeister- Stellvertreter den Ehrenring der Gemeinde überreicht. Mit Hertrich und Kurt Homburger besitzt Hilzingen nun zwei Ehrenringträger. Hertrich, seit 1994 im Gemeinderat, habe keine Mühe und Arbeit zum Wohl der Gemeinde gescheut, er habe Vorbildcharakter, führte der Bürgermeister in seiner Laudatio aus. Mit seiner Fachkenntnis und Zuverlässigkeit habe der Steuerfachanwalt der Gemeinde viel Geld erspart, und die Entwicklung Hilzingens maßgeblich mit geprägt. "Er war nicht nur meinem Vorgänger im Amt Franz Moser, sondern auch mir am Ratstisch eine sehr, sehr große Stütze." Hertrich betonte in seinen Dankesworten, dass er sich immer als Treuhänder der Bürger verstanden habe, deren Geld es verantwortungsvoll zu verwalten galt.

In Riedheim liefe manches anders, wäre Michael Bucher nicht. Er ist seit 25 Jahren Vorsitzender des Fanfarenzugs Castellaner, eine Stütze der Dorffasnet, war aktiv beim SV, dessen Förderverein er nun leitet, und in der Freiwilligen Feuerwehr, wie sein Laudator Ralf Osswald ausführte. Bucher wurde für sein überdurchschnittliches Engagement im Vereinsbereich mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet.

Thomas Hägele würdigte die sportlichen Leistungen seines Neffen Christian Hägele. Der zweifache Auto-Cross-Rennen-Meister beim 3-Nationen Cup erhielt den Bürgerpreis. Über die Verleihung des neugeschaffenen Jugendpreises für ihre erfolgreiche Jugendarbeit freuten sich die musikalischen Leiter des MV-Hilzingen-Jugendorchesters Soundblaster Vanessa Tschacher und Quirin Kissmehl. Es sei ihnen gelungen, so Laudator Olaf Fuchs, die Nachwuchsmusiker zu formen und dabei auch die Zukunft des MV zu sichern.

