Singen Ehrenamt alleine geht nicht mehr

Die Vorstandsarbeit in großen Sportvereinen wird immer aufwendiger. Jetzt schaffen zunehmend mehr Vereine Minijobs, um Vorstände zu entlasten. Und machen damit offenbar gute Erfahrungen.

Sportvereine in der Region leisten oft Großartiges für ihre Mitglieder. Vielfältige Sportangebote, auch im Gesundheitsbereich, stehen auf dem Programm – und das Ganze zu günstigen Jahresbeiträgen. Dahinter steckt viel Arbeit und Verantwortung. Dabei stellt sich die Frage, in welchem Umfang dies noch auf ehrenamtlicher Basis geleistet werden kann, um als Verein weiterhin zukunfts- und leistungsfähig sein zu können.

Ein Bestreben von Marita Kamenzin, der ersten Vorsitzenden des TV Engen ist es, die Mitgliedsbeiträge weiterhin niedrig zu halten. Allen Menschen, auch sozial schwächer gestellten, und Kindern soll damit Sport möglich sein. „Für das Ehrenamt muss man Idealismus mitbringen“, erklärt sie. Als Vorsitzende des Vereines arbeitet sie auf ehrenamtlicher Basis. In der Regel vier bis acht Stunden die Woche. Zu Beginn des Sportjahres im September können dies laut Kamenzin locker auch mal einige mehr sein. Bei Vereinen mit über 1000 Mitgliedern, in Engen sind es etwa 1200, auf ehrenamtlicher Basis kaum noch zu bewältigen.

Administrative Arbeiten müssen im Hintergrund, unbemerkt von den meisten, erledigt werden. Die Liste ist lang. Beispielsweise müssen das Finanzamt pünktlich bedient, Verträge mit Trainern vereinbart und Lizenzen im Blick behalten werden. Wichtige zeitnahe Terminarbeiten gilt es einzuhalten. Nicht selten sind diese wiederum wichtig, um für die Vereine wichtige Zuschüsse zu erhalten. Nicht vergessen darf man dabei die Mitgliederverwaltung.

Der Turnverein Rielasingen (TVR) geht neue Wege. Nach langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit an der Vereinsspitze hatte sich Barbara Kammerer davon zurückgezogen. Obwohl lange vorab angekündigt, gab es Probleme, die Position neu zu besetzen. Mögliche Kandidaten für die verantwortungsvolle Aufgabe trauten sich das zeit- und kraftraubende Amt nicht zu. Bei einem so großen Verein wie dem TVR mit über 1500 Mitgliedern war klar, dass dies einer alleine nicht bewältigen kann. Nach intensiven Überlegungen und Diskussionen kam man zu dem Schluss, zur Unterstützung der Vereinsführung eine neue Arbeitsstelle auf Minijob-Basis zu schaffen. Mit dieser Umstrukturierung und damit auch einer Entlastung des Vorstands war es möglich, mit Doris Weiler eine neue Vorsitzende zu gewinnen.

Was in Rielasingen neu strukturiert wird, ist im Turn- und Sportverein (TuS) Gottmadingen mit 1200 Mitgliedern schon seit vielen Jahren Alltag. „Es geht gar nicht anders“, sagt der dort auf Minijob-Basis angestellte Ewald Zimmermann. Monatlich arbeitet er durchschnittlich zwischen 40 und 50 Stunden in der Geschäftsstelle. In Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Vorstand funktioniert die Vereinsführung hervorragend. „Die Zahnräder greifen das ganze Jahr perfekt ineinander“, berichtet Zimmermann von guter Teamarbeit.

Beim Stadt-Turnverein Singen, mit 2750 Mitgliedern ein sehr großer Sportverein in der Region, ist Axel Leitenmair bereits seit über 30 Jahren hauptamtlich angestellt. Bei den täglichen Öffnungszeiten der Geschäftsstelle wäre alles andere undenkbar. Zu seiner Unterstützung gibt es zudem noch zwei Angestellte auf Mini-Job-Basis.

Steuerliche Feinheiten

Ein Steuer-Aspekt, über den Ehrenamtliche in Vereinen informiert sein müssen: Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale sind bis zu einer gewissen Höhe Steuerfreibeträge. Bei der Ehrenamtspauschale erhalten ehrenamtliche Helfer manchmal geringe Vergütungen. Bis zu 720 Euro im Jahr müssen daraus keine Steuern bezahlt werden. Diese sogenannte Ehrenamtspauschale gilt im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Bereich. Daneben gibt es eine Übungsleiterpauschale: Reich werden kann man als Übungsleiter nicht, pro Jahr dürfen 2400 Euro steuerfrei dazuverdient werden.