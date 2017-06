Singen Ehemaliger Fußgängertunnel wird zugeschüttet: Ein letzter Blick in Singens Millionengrab

Ehemaliger Fußgängertunnel wird zugeschüttet: Ein letzter Blick in Singens Millionengrab

Der ehemalige Fußgängertunnel zwischen Stadt und Bahnhof wird mit 2000 Kubikmetern Flüssigboden zugeschüttet. Das gehört zu den Vorbereitungen für den neuen Bahnhofsplatz. Die Stadt investiert 200 000 Euro in das Füllmaterial

Es lassen sich vermutlich viele Geschichten über Singens Unterwelt erzählen. Von gewollten und unerwünschten Begegnungen im Tunnel, von sportlichen Abenteuern und Hindernissen für Mütter mit Kinderwagen. Die Fußgängerunterführung bei Karstadt war nicht immer so ein finsteres Loch wie heute. Einst verband sie die Innenstadt mit dem Bahnhof.

Zusammen mit dem Maggi-Tunnel, der vom Bahnhofsvorplatz zur Julius-Bührer-Straße führt und den Maggi-Steg ersetzte, kostete das unterirdische Verbindungsnetz acht Millionen Deutsche Mark. Finanziert wurde es zu 85 Prozent mit Fördermitteln von Bund und Land. Am 16. Dezember 1981 wurde dann auch noch Singens erste Rolltreppe in einer Unterführung in Betrieb genommen. Trotzdem war und blieb die Unterführung bei den Bürgern unbeliebt.

Seit Mai 2000, dem Jahr der Landesgartenschau, ist die Unterführung geschlossen. Damals feierte die August-Ruf-Straße das Ende des Tunnels und den Neuzugang zur Innenstadt. Gerade mal 21 Jahre erfüllte der Tunnel seine ursprüngliche Aufgabe.

Dass sich der heutige Eingang der Fußgängerzone über einem Hohlraum befindet, dürften die wenigsten Besucher bemerkt haben. Aber auch das Kellerloch soll nun schon bald der Vergangenheit angehören. Denn wieder einmal geht es um die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Ein Busbahnhof ist in Planung. Außerdem wird sich der gesamte Platz durch den Bau des Cano-Einkaufszentrums deutlich verändern.

"Die Unterführung hat baurechtlich den Rang eines Brückenbauwerks", erklärt der Leiter des Tiefbauamtes, Uwe Kopf. "Die Stadt ist für die Sicherheit verantwortlich und muss den Tunnel alle fünf Jahre nach Rissen absuchen und die Tragfähigkeit kontrollieren. Schäden wären nach der Neugestaltung 2019 nur noch schwer zu beheben." Um diese Kontrollen zu umgehen, hatte der Gemeinderat beschlossen, den Hohlraum zu verfüllen. 2000 Kubikmetern schrumpffreiem Flüssigboden werden in zahlreichen Schichten dort hineingepustet. Jede Schicht hat etwa 20 Zentimeter und muss acht Stunden aushärten, bevor die nächste darüber gelegt werden kann. 200 000 Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand.

Bis Ende September müssen die Arbeiten erledigt sein. Das betrifft auch die Unterführung zu den Postarkaden. Mit Betonmischern wird das Material über drei Löcher in den Untergrund gepumpt. Im Hause Karstadt denkt man jetzt über einen neuen Fluchtweg und eine stabile Seitenwand nach. Schließlich soll die Verkaufsfläche nicht versanden.

Immer wieder hatte es Überlegungen gegeben, eine Szenekneipe in Singens Unterwelt einzurichten. Probleme mit dem Brandschutz und der Lüftung sprachen dagegen. Mit dem Flüssigboden müssen die Interessenten ihren Traum von der Untergrundbar endgültig beerdigen. Auch Uwe Kopf wird nicht mehr mit seinem Skatboard in die Unterführung sausen können. Er erinnert sich noch gut, wie er zu Schulzeiten die abschüssige Rampe für heiße Fahrten zum Bahnhof nutzte.

Kurze Lebensdauer