Abhängigkeit, Alkohol und verletzte Gefühle: Das Landgericht Konstanz beschäftigt sich aktuell mit einem Fall von versuchten Totschlags. Eine 33-Jährige soll versucht haben, ihren Mann mit einem Messer zu erstechen. Die Hauptschlagader verfehlte sie nur um Millimeter.

Eine 33-jährige Frau aus dem Raum Singen muss sich aktuell wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Die Anklageschrift liest sich dramatisch: In einer Septembernacht vorigen Jahres soll sie ihrem Mann in angetrunkenem Zustand mit voller Wucht ein Ausbeinmesser in den Oberbauch gerammt haben. Die Klinge drang bis in die Leber ein und verfehlte die Körperhauptschlagader nur um wenige Millimeter. Der Mann war dadurch ihn akute Lebensgefahr geraten und konnte nur durch eine sofortige Notoperation gerettet werden. Die Angeklagte sitzt seit sieben Monaten in Untersuchungshaft.

Es war ein groteskes Bild, als die junge, attraktive Frau gestern mit dicken, metallenen Fußfesseln versehen vorsichtig in Richtung Anklagebank tappte. Die Ketten über den zierlichen schwarzen Ballerinas schleiften laut auf dem Parkett des Konstanzer Schwurgerichtssaals. Lautstärke vermied die 33-Jährige in der Folgezeit. Ihre Antworten auf die Fragen des Gerichts flüsterte sie der Dolmetscherin für die polnische Sprache ins Ohr. Eine schlimme Kindheit mit einem saufenden, prügelnden Vater habe sie hinter sich. Als sie ihren späteren Mann per Internet kennenlernte, war sie 25 und hatte bereits einen siebenjährigen, unehelichen Sohn. Den habe ihr Mann nicht haben wollen. Er brachte einen eigenen Sohn mit in die Ehe, in die kurz nach der Hochzeit vor fünf Jahren eine gemeinsame Tochter geboren wurde.

Im vorigen Jahr ging die 33-Jährige für vier Monate nach Polen, wo ihr Sohn bei einer Tante aufwuchs. Er habe Probleme in der Schule gehabt, erklärte sie. Später wurde klar, dass der Aufenthalt ein Fluchtversuch aus der miesen Ehe war. Die psychisch labile Frau lebte angeblich in völliger Abhängigkeit von ihrem Mann. Isoliert durch mangelnde Sprachkenntnisse und finanziell streng überwacht, habe sie angefangen zu trinken. Dazu kamen weitere gesundheitliche Einschränkungen.

Alkoholproblem und hohe Schulden

Das Versprechen ihres Mannes, ihren Sohn aus Polen endlich in die Familie aufzunehmen, wurde nie eingelöst. Sie sei nur noch müde und schlapp gewesen, berichtete die 33-jährige. Der Arzt habe ihr geraten, "mehr unter die Leute zu gehen". Wovon die Familie eigentlich lebte, blieb zunächst unklar: ihr Mann habe "keine Lust zum Arbeiten gehabt", meinte die 33-Jährige zunächst. Einmal habe er auf ihren Namen einen Kurierdienst eintragen lassen, der nicht funktionierte. Jetzt sei sie mit 20.000 Euro verschuldet. Später bestätigte sie, dass sie von ihrem Mann mehrmals wöchentlich zur illegalen Überführung von Fahrzeugen nach Polen benutzt worden sei, weil er keinen Führerschein hatte. Davon habe die Familie recht gut gelebt.

Was in jener Nacht passiert ist, könne sie sich nicht erklären: "Ich wollte ihm auf keinen Fall weh tun", schluchzte sie. Zuvor seien sie mit Freunden in Singen in einer Diskothek gewesen. Es wurde Schnaps getrunken. Dann habe es "schon wieder Streit" gegeben, weil sie nach Hause wollte, er nicht. Schließlich sei sie zu Fuß heimgelaufen. Dort habe ihr der Ehemann die Tür geöffnet. Sie sei so traurig gewesen. Da habe sie wohl das Messer aus der Küche geholt. Sie habe ihn nur erschrecken wollten, plötzlich sei Blut geflossen. Zum Prozess sind sieben Zeugen und ein psychiatrischer Sachverständiger geladen.

Mord und Totschlag

Das Strafgesetzbuch unterscheidet nach Paragraph 211 Mord von Totschlag durch das Fehlen von Mordmerkmalen. Das Strafmaß ist dementsprechend niedriger, fünf bis 15 Jahre Gefängnis drohen. In besonders schweren Fällen wird jedoch, wie bei einem Mord, eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt, wie es im Paragraph 212 des Strafgesetsbuches heißt. Minder schwere Fälle regelt Paragraph 213 des Strafgesetzbuches: Dort ist eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vorgesehen.