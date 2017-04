Singen/Konstanz Ehedrama: Haft nach fast tötlichem Messerstich

Landgericht verurteilt Ehefrau zu einer Strafe von mehr als drei Jahren Gefängnis

Sie fürchtete das Ende ihrer unglücklichen Ehe, und führte es schließlich selbst mit Gewalt herbei: im September vorigen Jahres stieß eine 33-jährige Frau aus einer Hegaugemeinde im Affekt ihrem Ehemann ein langes, spitzes Ausbeinmessers in den Oberbauch und brachte ihn damit fast um. Nur durch eine unverzüglich durchgeführte Notoperation wurde sein Leben gerettet. Das Landgericht Konstanz hat die Mutter zweier Kinder jetzt wegen versuchten Totschlags in einem minder schweren Fall zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Sieben Monate hat sie bereits in der Untersuchungshaft abgesessen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Beziehung der aus Polen stammenden Frau mit einem Metzger von der Höri war keine von Gleichberechtigung bestimmte. Von Anfang an dominierte ihr Mann. Er zwang sie, einen unehelichen Sohn in Polen zurückzulassen, benutzte sie hier als Strohfrau für dubiose Geschäfte und hielt sie in finanzieller Abhängigkeit. Sprachprobleme und gesellschaftliche Isolation verfestigten die Hilflosigkeit der 33-Jährigen, aus der sie sich nicht alleine befreien konnte.

Kurz vor der Tat war es zu einer Auseinandersetzung gekommen, weil die Frau früher aus der Diskothek nach Hause wollte als ihr Ehemann. Sie endete zunächst damit, dass der Ehemann seine angetrunkene Frau ohne Geld und ohne Schlüssel einfach vor der Diskothek stehen ließ. Sie musste gegen drei Uhr nachts zu Fuß nach Hause laufen. Dort angekommen wollte sie, so sagte sie vor Gericht, ihm zeigen, wie es sich für sie anfühlt, wenn er sie so behandle: "Wie ein Messerstich ins Herz". Sie nahm das Messer – und plötzlich steckte es im Bauch ihres Mannes. Vor Gericht beteuerte sie mehrfach unter Tränen, dass sie ihren Mann nie habe verletzen wollen, und ihn immer noch liebe. Verteidiger Gerhard Zahner beantragte in seinem Plädoyer eine Bewährungsstrafe mit Therapieauflage. Seine Mandantin müsse ihr Alkoholproblem und ihre mittelschwere Depression in einer stationären Therapie aufarbeiten. Staatsanwaltschaft und Gericht bewerteten die Bluttat der 33-Jährigen in Anlehnung an ein psychiatrisches Gutachten ebenfalls als Affekthandlung. Damit ging man von einer verminderten Schuldfähigkeit aus.