Singen Egon Ammann: Er brannte für die Literatur

Ein Nachruf auf den Schweizer Verleger Egon Ammann, der zweimal die „Erzählzeit ohne Grenzen“ in Singen moderierte.

Der Schweizer Verleger Egon Ammann ist tot. Er wurde 75 Jahre alt. Ammann, der den nach ihm benannten Verlag 1981 gemeinsam mit seiner Frau gründete, lebte zuletzt in Berlin. Geboren wurde er in Bern, Verlagssitz war Zürich. In Singen und dem Hegau hat er durch seine Mitwirkung bei der „Erzählzeit ohne Grenzen“ Spuren hinterlassen.

Ich durfte mit ihm auf der Bühne stehen. Damals schrieb unsere Mitarbeiterin Susanne German-Röhm über die Veranstaltung: „Die dritte Erzählzeit ohne Grenzen wurde mit einem fulminanten Abend und rund 800 Gästen in der Singener Stadthalle eröffnet. Mit den Autoren Peter Bichsel, Erika Pluhar und Arnold Stadler waren die Schweiz, Österreich und Deutschland äußerst prominent vertreten. Daheim und unterwegs – so lautet das Motto des deutsch-schweizerischen Literaturfestivals (…). Fernando Pessoa hatte einst geschrieben, dass man am besten mit dem Kopf reise. Literatur ist auch für Egon Ammann, der den Abend gemeinsam mit Kultur-Redakteur Siegmund Kopitzki moderierte, etwas vom Schönsten, um Länder kennenzulernen…“

Ammann hat als Verleger 1000 Titel publiziert. Er hatte eine untrügbare Spürnase für gute Literatur. Thomas Hürlimann, Ruth Schweikert, Helen Meier, um nur drei Namen zu nennen, sind bei ihm als Autoren groß geworden. Der Verleger selbst war ein begeisterter Leser – was nicht immer selbstverständlich ist. Ja, er brannte für die Literatur. Alles, was er gelesen hatte, wollte er immer erzählen. „Ich wollte andere daran teilhaben lassen, lesend fliegen zu können“, sagte er einmal.

Will sagen: Ein Leben jenseits der Welt der Bücher war bei ihm schlicht nicht denkbar. Aber er machte daraus keinerlei Aufhebens. Die Arroganz des Wissens war ihm fremd. Seine Devise: „Wer nur denkt, der liegt falsch. Das Wissen ist nicht wichtig, das Brennen für eine Sache, das ist wichtig.“

Egon Ammann, der seinen Verlag 2010 auflöste, brannte auch für die „Erzählzeit ohne Grenzen“. Barbara Grieshaber, die langjährige Macherin der Reihe, wird es bestätigen. Er nahm sich die Zeit, das Fest der Literatur mit seiner Prominenz aufzuwerten und mit seinem Charme zu bereichern, obwohl er viel beschäftigt war. Das Honorar, das er erhielt – ein besseres Trinkgeld. Er klagte nicht. Ammann hatte Stil.

Und er hat sich, so hieß es in einem Nachruf, als ein „von der Sehnsucht Getriebener“ bezeichnet. Er sehnte sich nach Besserem, Unentdeckten, nach Dingen, die ihn bereicherten und begeisterten – nicht nach fertigen Antworten. Für ihn gipfelte die Sehnsucht in einer Frage: „Ich hoffe, dass ich mit einer Frage auf den Lippen, zumindest im Kopf, mich verabschieden darf. Es wäre für mich eine furchtbare Vorstellung, mit einer Antwort vergraben zu werden.“ – Das hätte auch einer seiner Autoren so sagen können.