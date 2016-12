Singen Drogenkontrolle im Zug: Polizei stellt 140 Gramm Gras sicher

Beamte der Bundespolizei haben in einem Regionalexpress einen Verdächtigen dabei erwischt, wie er versuchte 140 Gramm Marihuana aus der Schweiz nach Deutschland zu schmuggeln.

Einen guten Riecher haben Beamte der Bundespolizei bewiesen, die am Freitagmorgen, 16. Dezember, in einem Regionalexpress zwischen Singen und Engen einen 33-jährigen, aus der Schweiz eingereisten Deutschen kontrollierten. In seinem mitgeführten Koffer fanden die Beamten fünf mit Klebeband befestigte Pakete mit insgesamt rund 140 Gramm Marihuana.



Sie übergaben den Tatverdächtigen den zuständigen Kollegen, der beim Polizeirevier Singen beheimateten Ermittlungsgruppe Rauschgift. Laut Polizei erwirkten die Ermittler richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für zwei von dem 33-Jährigen genutzte Wohnungen im Raum Zürich und im Landkreis Ravensburg. Dabei konnten neben Utensilien, die auf Drogenhandel hinweisen, weitere rund 50 Gramm, teilweise verkaufsfertig portioniertes Marihuana sichergestellt werden.



Wegen fehlender Haftgründe blieb der Tatverdächtige auf freiem Fuß. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr und des Handels von Drogen ermittelt.