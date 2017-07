Drei Wochen ohne Dienstwagen

Sagen Sie mal, Herr Häusler, hat sich Ihr Blick auf das Radwegenetz in Singen durch die Stadtradel-Aktion verändert? Oberbürgermeister Bernd Häusler hat drei Wochen lang auf seinen Dienstwagen verzichtet und alle Termine mit dem Fahrrad angesteuert

Herr Häusler, die Singener wissen, dass Sie sich immer wieder einmal aufs Fahrrad schwingen. Wie sind Sie zu diesem Sport gekommen und was verbindet Sie damit?

Das Fahrradfahren begleitet mich schon seit meiner Jugend. Ich bin immer schon gerne mit dem Rad unterwegs gewesen. Das hat sich eigentlich im Laufe der Jahre nie geändert. Und das Mountainbiken ist einfach eine ganz wunderbare Art, sich in der Natur zu bewegen. Mit dem Bike nimmt man seine Umgebung viel besser und bewusster wahr und tut auch noch etwas für seine Gesundheit. Für mich ein wichtiger Ausgleich.

Bereits vor der Stadtradelaktion haben Sie ja schon an der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Singen teilgenommen. Wie haben Sie sich trotz Ihres umfangreichen Terminkalenders darauf vorbereitet? Vielleicht mit nächtlichen Trainingseinheiten oder mithilfe Ihrer radsportbegeisterten Söhne?

(Lacht) Nein, in der Nacht haben wir nicht trainiert. Ich muss zugeben, dass ich gerne mehr trainiert hätte, aber immerhin konnte ich in den Pfingstferien ein paar Hundert Kilometer trainieren. Meine Söhne haben mich dabei wirklich toll unterstützt und begleitet. Und schließlich habe ich es dann auch geschafft, die Strecke beim Rennen unter zwei Stunden zu bewältigen. Das hatte ich mir vorgenommen und das hat auch geklappt.

Wie hat Ihre Rathausumgebung auf Ihren Plan reagiert, drei Wochen lang auf den Dienstwagen zu verzichten?

Na ja, zuerst einmal haben meine Mitarbeiter das schon skeptisch gesehen, so nach dem Motto: Wie will der denn das mit all seinen Terminen hinbekommen? Aber meine beiden Damen im Sekretariat haben mir die Termine so gut zusammengestellt, dass es dann doch sehr gut funktioniert hat. Mit Ausnahme von drei Unwettern, die mich in der Zeit überrascht haben, habe ich tatsächlich auf jegliche Autofahrt verzichtet. Insgesamt bin ich in den drei Wochen 352 Kilometer gefahren.

Lassen sich Termine eines Oberbürgermeisters überhaupt ohne Dienstwagen koordinieren?

Man kann das sicherlich mal für zwei bis drei Wochen hinbekommen, wenn man wirklich tolle Mitarbeiterinnen im Sekretariat hat, die das managen. Auf Dauer ist es aber fast unmöglich, wenn man eine Vielzahl von Terminen am Tag an unterschiedlichen Orten hat. Sicherlich kann man auf die eine oder andere Fahrt mit dem Auto zugunsten des Rades verzichten, was ich mir auch für die Zukunft vorgenommen habe.

Was hat Ihr Fahrer in der Zeit gemacht? Wurde er in Zwangsurlaub geschickt?

Nein, er hat keinen Zwangsurlaub bekommen. Er hat ja, neben der Tätigkeit als mein Fahrer, viel mit der Organisation und dem Management unseres Fuhrparks zu tun. Er kümmert sich darum, dass alle Autos, zu denen übrigens auch einige Elektrofahrzeuge gehören, in ordentlichem Zustand sind und dass die Fahrtenbücher auch stimmen und die Abrechnungen für Dienstfahrten ebenfalls.

Haben Sie alle Termine pünktlich erreicht und wie vertragen sich Dienstkleidung und Fahrrad?

Tja, das ist in der Tat so eine Sache. Sagen wir mal so: es gibt sicher bequemere Kleidung zum Fahrrad fahren als Anzug und Krawatte, dennoch bin ich zum allergrößten Teil pünktlich angekommen. Und falls Sie es noch wissen wollen: Natürlich hatte ich mehrere Ersatzhemden und Anzüge in meinem Büro deponiert.

Wie haben Sie größere Entfernungen, zum Beispiel den Kreistag in Konstanz, gemeistert?

Während der drei Wochen war keine Kreistagssitzung. Ansonsten wäre ich mit dem Seehas gefahren. Termine in Moos und Beuren habe ich mit dem Fahrrad wahrgenommen.

Hat das Stadtradeln zu Ihrer persönlichen Entschleunigung beigetragen oder wurde der Stress sogar größer, weil Sie mehr Zeit benötigten, um pünktlich anzukommen?

Das Stadtradeln hat mir sehr gutgetan. Es entschleunigt wirklich. Und wenn man so auf seinem Rad sitzt und in die Pedale tritt, dann kann man auch wunderbar über vieles nachdenken. Also, mir hat es gutgetan.

Wie sehen Sie das städtische Radwegenetz nach dieser Aktion? Ist Singen überhaupt radfahrerfreundlich?

Sagen wir mal so: es gibt noch Luft nach oben bei diesem Thema. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben das Thema Rad auf unserer Agenda und sind dabei, sukzessive die Infrastruktur auszubauen. Erstaunt hat mich in dieser Zeit, dass die Autofahrer sehr rücksichtsvoll mit den Radfahrern umgegangen sind. Ich musste in diesen drei Wochen an keinem Kreisverkehr oder bei Überschreithilfen vom Fahrrad absteigen, weil die Autofahrer immer angehalten haben. Ein Ärgernis waren für mich die Fußgänger- und Radampeln, wo die Umlaufzeiten einfach zu lange sind und damit das Radfahren unattraktiv machen.

Welche Strecken sind besonders gut ausgebaut, und wo besteht noch Handlungsbedarf?

In der letzten Zeit ist die Rielasinger Straße fertig geworden. Dafür haben wir schon viel Lob von Radfahrern bekommen. Und auch der neue Radweg von Friedingen, den wir mit Verkehrsminister Herrmann eingeweiht haben, ist toll zu befahren. Ebenfalls die neue Verbindung zwischen Bohlingen und Moos. Handlungsbedarf besteht bei der Sicherheit für Radfahrer. Wie kommen PKW und Rad gut aneinander vorbei? Gerade in der Ekkehard- und Freiheitstraße, die beide ja stark von Autos befahren sind, haben es die Radfahrer nicht so ganz leicht. Hier und an manchen anderen Stellen in der Stadt besteht sicher noch Handlungsbedarf. Insgesamt ist es in der Innenstadt nicht ganz einfach, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.

Was muss Singen tun, damit die Radfahrergemeinde weiter wächst?

Das Fahrrad liegt voll im Trend. Das merkt man auch in Singen. Ich bin überzeugt, wenn wir weiter unsere Infrastruktur attraktiv ausbauen, da denke ich beispielsweise an die Einrichtung von Fahrradstraßen, dass wir dann auch noch mehr Menschen aufs Rad bringen werden.

Werden Sie künftig öfter auf den Dienstwagen verzichten?

Aber sicher. Außerdem stehen jetzt die Sommerferien an und da werde ich kaum den Dienstwagen benutzen, sondern viel mit meiner Frau und meinen Söhnen zusammen auf dem Bike den Hegau erkunden.

Person und Aktion