Singen Drei Kanonenschüsse eröffnen Aachfest

Musikverein Harmonie Beuren feiert mit vielen Gästen. Zur Unterhaltung gibt es Blasmusik vom Feinsten.

Der Musikverein "Harmonie" hat wieder sein Aachfest veranstaltet. Zum Festauftakt begrüßte der Vorsitzende Timo Roth die Gäste am ersten Abend, der musikalisch vom Musikverein Steißlingen unter der Leitung von Michael Forster bestritten wurde. Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst mit Pfarrer Engelbert Ruf, der wetterbedingt in der Kirche stattfand. Danach eröffnete Ortsvorsteher Wolfgang Werkmeister mithilfe von Ulrich Frick das Fest auf der Aachbrücke mit drei Kanonenschüssen und Timo Roth begrüßte die Aachfestbesucher. Zu Spanferkelrollbraten, Zanderknusperle und einigen weiteren Spezialitäten musizierte der Musikverein Orsingen 1897 unter der Leitung von Kuno Mößmer. Trotz kühlerem und regnerischem Wetter war das Festgelände gut besucht.

Das Jugendblasorchester "BeFr(i)ee" unter der Leitung von Fabian Futterknecht unterhielt das Publikum und zeigte sein Können. Das Besondere dieses Blasorchesters ist das gemeinsame Spielen der jungen Musiker aus den beiden Vereinen aus Beuren und Friedingen. Am Aachfeststrand wurden die jüngsten Gäste vom Kinderspaß mit Nina und den fleißigen Jungmusikern empfangen, wo sie verschiedene Spiele spielen konnten.

Nun luden die Moderatoren Armin und Ralf zu einer Runde Bingo ein. Bei diesem Spiel wurde es ganz still auf dem Festgelände, weil alle konzentriert auf ihre Bingozettel schauten, um die gezogenen Zahlen anzukreuzen. Als alle Preise vergeben waren, nahm die Blaskapelle "Blaska" auf der Bühne Platz. Mit böhmisch-mährischen sowie modernen Stücken rissen sie die Zuhörer mit sich. Auch ein kleiner "menschlicher Bob" versammelte sich zu einem Stück vor der Bühne, indem rechts, links, vor und zurück Kurven gesungen wurden.

Zum Spatenstich der neuen Mehrzweckhalle spielte dann auch die Albhornbläsergruppe auf. Zum Empfang wurde Sekt ausgeschenkt und es gab Gutscheine für Wurstsalate für die Gäste. Auch der frühere Ortsvorsteher Adolf Oexle war mit unter den Gästen und trug stolz seinen Bauhelm mit der Aufschrift "Bauleiter". Anschließend ging es am Aachfestgelände mit der Spontankapelle mit Musikern aus der Umgebung weiter. Nach zweistündigem Spielen der Spontankapelle reiste der Musikverein Homberg-Limpach unter der Leitung von Thomas Zimmermann aus dem schönen Deggenhausertal an. In Tracht musizierten, sangen und unterhielten sie das Publikum bis nach dem Sonnenuntergang. Ein Dank geht an alle fleißigen Helfer und Sponsoren.

Der Musikverein

Termine: 8. Oktober, 9.45/11.30 Uhr Frühschoppen in Urach im Schwarzwald, 15. Oktober Bezirkskonzert in Volkertshausen, 4. November Bewirtung Feuerwehr Hauptprobe, 25. November Herbstkonzert.

Vorstand: Vorsitzender Timo Roth, 2. Vorsitzender Armin Feuerstein, 1. Kassier Christoph Leidolt, 2. Kassier Julia Mücke, Schriftführerin Lena Masser, Besitzer: Anna Wildöer, Kevin Krug, Simon Feuerstein, Gerätewart Isabell Leidolt, Dirigent Ralf Futterknecht, Jugenddirigent Fabian Futterknecht, Jugendleitung/Ausbildung Christina Frick.

Kontakt: vorstand1@mvbeuren.de

