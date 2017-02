Drei Hegauer wählen den Bundespräsidenten

Abgeordnete aus dem Kreis positionieren sich in Berlinfür Steinmeier: Andreas Jung empfängt Wehinger und Keck

Diese Veranstaltung ist nichts für schwache Nerven, auch wenn die Karten schon seit Wochen gemischt sind. Die 16. Bundesversammlung, die am Sonntag mit 931 von 1253 abgegebenen Stimmen Frank-Walter Steinmeier als Nachfolger von Joachim Gauck wählte, bleibt eine hochemotionale Angelegenheit. Selbst ein alter Hase wie der in Stockach aufgewachsene Andreas Jung, der als CDU-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Konstanz bereits zum vierten Mal einen Bundespräsidenten wählt, ist diese Wahl keine Routine. "Die Bundesversammlung ist das Hochamt der Demokratie", sagt er. "Das ist von der Atmosphäre her durch nichts zu vergleichen." Obwohl das Staatsoberhaupt nur mit wenig Machtfülle ausgestattet ist, sei diese Wahl ausdrücklich eine ganz besondere Wahl. Das beginnt schon damit, dass auch für die 630 Bundestagsabgeordneten aus Sicherheitsgründen sämtliche Zugangsregeln zum Reichtstagsgebäude verschärft wurden. Auch sie benötigen einen Sonderausweis für die Bundesversammlung. Andreas Jung läuft mit seinem kleinen Tross aus Konstanz trotzdem unbehelligt an jedem Kontrollpunkt vorbei. Der Mann ist hier bekannt. Das wird auch dem FDP-Wahlmann aus Radolfzell, Jürgen Keck, und der Steißlinger Grünen Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger bewusst, als sie mit Jung durch die verschiedenen Ebenen des Reichstags vorbei an Hunderten Delegierten bis unter die Glaskuppel wandern. Keck und Wehinger sind Delegierte des baden-württembergischen Landtags. Jürgen Keck ist einer von acht Wahlmännern, die die FDP nach Berlin entsandt hat: sechs Abgeordnete und zwei Promis. Bisher hat er sich in Radolfzell mit Straßen und Bahnsteigen beschäftigt. Jetzt wirft er im Reichstag seine Stimme für den Bundespräsidenten in die gläserne Box und sagt: "Es ist ein unvergleichliches Gefühl, direkt mitwirken zu können. Völlig anders, als das Geschehen vom Fernseher aus zu beobachten."

Dorothea Wehinger ist als Ersatzkandidatin angereist und wartet darauf, dass ihr Name aufgerufen wird. Die Ungewissheit, vielleicht nicht zum Zuge zu kommen, ist der einzige Wermutstropfen, den die Steißlingerin bei dieser besonderen Wahl schlucken muss. Und sie muss fast bis zum Schluss des Alphabets warten, bis klar ist, dass sie ihre Stimme tatsächlich nicht abgeben darf. Ansonsten genießt die frauenpolitische Sprecherin der Grünen die große Berliner Politikmaschinerie. Und sie staunt über den großen Aufwand: "1260 Delegierte sind angereist, um den neuen Bundespräsidenten zu wählen." Zusammen mit ihrem Mann Hubert ist sie ins Zentrum der politischen Macht gekommen. Hier ist sie der Kanzlerin plötzlich ganz nah. Zwei Frauen in Rot und Gelb. Dazu Jogi Löw oder die Travestiekünstlerin Olivia Jones. Tausende Fotos werden mit den Prominenten geschossen. Da unterscheiden sich die Politiker keinen Deut von den Menschen auf der Straße.

Hubert Wehinger zeigt stolz seine grüne Einladung mit silbernem Adler, unterschrieben vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, die ihn zum Einlass berechtigt. "Ich finde das hier alles wahnsinnig spannend", sagt Hubert Wehinger. "Schon als Kind habe ich mich für Geschichte interessiert. Im Gemeinschaftskundeunterricht in der Schule in Bräunlingen war ich der einzige, der wusste, wie sich die Bundesversammlung zusammensetzt und dass sie alle fünf Jahren den Bundespräsidenten wählt. " Jetzt ist er selber live dabei und realisiert, dass jede Bundesversammlung einmalig ist, weil sie in dieser Zusammensetzung nie wieder zusammentreten wird. Hier im Abgeordnetenhaus, wo Frank-Walter Steinmeier nach der Wahl seine Mut-Rede hält, ist Hubert Wehinger ergriffen.

Dass die Wahl bereits vor der Wahl so gut wie entschieden war, stört weder Wehinger noch Keck. Beide halten Steinmeier für einen würdigen Bundespräsidenten. Nur, dass keine Frau zur Wahl steht, ist für Dorothea Wehinger bedauerlich. Auch Andreas Jung hat wie seine Kollegen von der CDU-Fraktion den SPD-Mann Steinmeier gewählt: "Er ist menschlich integer, agiert nie ideologisch und hat nie jemanden verletzt." Nur eines bedauert er: "Es ist schade, dass sich die Union als stärkste Gruppe so schwer getan hat, einen eigenen Kandidaten aufzustellen."

Jungs vierte Wahl

Eigentlich ist der CDU-Abgeordnete Andreas Jung (*1975) viel zu jung, um bereits zum vierten Mal einen Bundespräsidenten zu wählen. Seit zwölf Jahren ist er Mitglied das Bundestages und gehört so Kraft Amtes zur Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt. Die normale Amstzeit beträgt fünf Jahre. Demnach hätte Jung höchstens drei Präsidenten wählen können, wenn nicht Horst Köhler und Christian Wulff vorzeitig zurückgetreten wären. Als spannendste Wahl hat Jung das Wahlduell Wulff-Gauck in Erinnerung. Damals waren drei Wahlgänge nötig, bis Wulff als Sieger feststand. Immer wieder waren Fraktionsversammlungen nötig. "Das festliche Buffet war schon verwelkt, weil sich die Wahl bis zum Abend hinzog", erinnert er sich. (gtr)