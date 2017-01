Engen Drei Einbrüche in Engen

Unbekannte hebeln Terrassentüren und Kellerfenster auf und stehlen Bargeld und Schmuck.

Gleich drei Einbrüche in Wohnhäuser ereigneten sich in Engen bereits am Freitagnachmittag im Zeitraum zwischen 11.15 und 21 Uhr, wie die Polizei jetzt mitteilt. Unbekannte Täter verschafften sich in zwei Fällen durch Aufhebeln der Terrassentüre, im dritten Fall durch Aufdrücken eines Kellerfensters Zugang zu den Objekten in der Engelbrecht-, Hermann-Bürgermeister- sowie der Hermann-Löns-Straße und nutzten die Abwesenheiten der Bewohner aus, um jeweils die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Während sie Bargeld und Schmuck entwendeten, blieben Elektronikartikel unbeachtet. Zur Aufklärung der Einbrüche bittet die Polizei Anwohner, welche im Tatzeitraum Verdächtiges in dem Wohngebiet beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon (0 77 31)88 80, in Verbindung zu setzen.