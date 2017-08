Singen Drei Bieter für ein Parkhaus

Die Stadt verkauft die Parkgarage am Heinrich-Weber-Platz. Der Eigenbetrieb Stadtwerke will 2,3 Millionen Euro für das Objekt erlösen. Ein Stockacher Bieter hat sein Angebot verärgert zurückgezogen

Viel wurde in der jüngsten Vergangenheit über Stellplätze in Tiefgaragen diskutiert. Parkplätze sind immer ein Thema in Singen, wo die Bürger immer noch gerne kostenfrei direkt vor der Ladentür parken würden.

Während sich der Gemeinderat aus Kostengründen für ein eingeschossiges Parkhaus am Herz-Jesu-Platz entschied, wollen die Stadtwerke ihr zweigeschossiges Parkhaus am Heinrich-Weber-Platz verkaufen. Dafür gab es jetzt eine europaweite Ausschreibung, deren Frist am 27. Juli auslief. "Jeder Stellplatz – zumal am Herzu-Jesu-Platz – ist Betongold", sagt Carlo Maroni, der bei den Singener Stadtwerken unter anderem für die Stellplätze zuständig ist. Er meint damit aber nicht etwa die sprudelnden Einnahmen, sondern eher die Finanzmittel, die in den Parkhäusern gebunden werden. Denn: "So hoch kann eine Parkgebühr in Singen gar nicht sein, dass sich der Stellplatz rasch rechnet." Maroni vergleicht mit Städten wie Konstanz oder Freiburg, wo die Menschen klaglos das Doppelte für einen Kurzzeitparkplatz und das Vierfache fürs Langzeitparken bezahlten. In Singen ließen sich mit Parkhäusern hingegen keine großen Gewinne erwirtschaften.

Trotzdem lagen nach dem Ende der Ausschreibungsfrist für das Heinrich-Weber-Parkhaus zunächst vier Angebote vor. "Zwei große überregionale Interessenten und ein Singener", sagt Maroni. Der vierte Bieter hat sein Angebot zurück gezogen. Und zwar in Folge eines anderen geplatzten Handels. Der mittelständische Unternehmer Frank Krugmann wollte zuerst 13 von den Stadtwerken angebotene Stellplätze im City-Parkhaus in der Schwarzwaldstraße kaufen. Doch die bekam er nicht, weil es sich die Stadt anders überlegt hatte und die Plätze lieber selber behalten wollte. "Das können Ersatzstellplätze für das Scheffelareal werden, wenn das Gelände im Sanierungsgebiet neu bebaut wird", erklärt der Leiter der Stadtwerke, Markus Schwarz.

Dieser Rückzieher ärgert Frank Krugmann so sehr, dass er nun auch die Heinrich-Weber-Garage nicht mehr haben will. In einem kargen Satz hatten ihm die Stadtwerke ohne Begründung mitgeteilt, dass sie ihm die 13 Stellplätze nicht verkaufen würden. 182 000 Euro hatte er dafür geboten. Für die mittelständische K15-1 Immobilien-GmbH eine überschaubare Summe. Doch das Geschäftsgebaren der Stadtwerke gefiel Krugmann nicht. "Für mich ist das kein verlässliches Verhalten", sagt er und begründet damit auch seinen Rückzug aus dem Heinrich-Weber-Platz-Projekt. Dabei hatte er sich schon ein neues Geschäftsmodell für die Garage überlegt. Er wollte Ladestationen für E-Mobilität bauen und einen Service rund ums Auto anbieten, während die Besitzer ihre Einkäufe erledigen. "Singen ist ein interessanter Wirtschaftsraum", sagt Krugmann. "Wir wollten Arbeitsplätze schaffen."

Carlo Maroni und Markus Schwarz können Krugmanns Verärgerung nicht ganz verstehen. In der Ausschreibung habe man sich ausdrücklich nicht verpflichtet, Bieter, die den Zuschlag für die 13 Parkplätze nicht erhalten, gesondert zu benachrichtigen, sagt Maroni. Auf eine Nachricht wegen der Heinrich-Weber-Garage, muss Krugmann nun gar nicht mehr warten. Schließlich hat er sein Angebot ja selber zurück gezogen.

Die Garage

Die Tiefgarage am Heinrich-Weber-Platz wurde 1992 gebaut. Sie enthält 54 Stellplätze. Immer wieder hatte es Probleme mit Feuchtigkeit gegeben. 2008 wurde die erste Ebene der Tiefgarage deshalb saniert. Chloridhaltiger Beton wurde abgetragen. Die neue Beschichtung ist jetzt dicht. Ein Gutachten hat einen Wert von 2,3 Millionen Euro ermittelt, die die Stadtwerke beim Verkauf auch erzielen wollen. "Sollte es keine entsprechenden Gebote geben, wird das Parkhaus nicht verkauft", sagt der Leiter der Stadtwerke, Markus Schwarz. "Dann bewirtschaften wir das weiter." (gtr)