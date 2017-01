Singen Django Asül bietet bitterbösen Jahresrückblick in der Singener Gems

Satiriker Django nimmt 2016 in der Gems kabarettistisch aufs Korn. Dabei bekommen vor allem die Politiker ihr Fett weg

Singen – Mit etwas Verspätung kommt er am Sonntagabend auf die Bühne, leger gekleidet in Jeans, T-Shirt, dunklem Jackett und freut sich über die – trotz Grippe- und Kältewelle – restlos ausverkaufte Gems. Django Asüls "Rückspiegel", in dem er das vergangene Jahr Revue passieren lässt, ist legendär. Wie gewohnt bereitet der türkisch-bayerische Kabarettist in 100 Minuten Programm politische und gesellschaftliche Ereignisse in kompakter Form auf, und zwar ebenso pointenreich wie geistreich, mit Augenzwinkern, manchmal zwar unschuldig dreinblickend, gleichwohl bitterböse.

Seine messerscharfen Attacken treffen an diesem Abend den Nerv des Publikums ab der ersten Minute. Gerade paradoxe Verfehlungen der Polizei und politische Entscheidungen kommentiert er scharfzüngig und wortgewandt. Kanzlerin Merkel erntet dabei – wie in jedem Jahr – die größte Häme. Sätze wie: "Wenn Merkel sich ein Herz fasst – fasst Europa sich ans Hirn", streut er fast nebenbei in sein Programm. Donald Trumps Wahl zum Präsidenten der Verinigten Staaten bezeichnet er als "Aprilscherz im November" und auch die Wahlwiederholung in Österreich wird wortreich ad absurdum geführt.

Ebenfalls ein Thema des Abends: die Asylpolitik. Die Schwierigkeiten von Gesetzesentscheidungen zur Vollverschleierung in Deutschland entschuldigt er mit: "Den Integrationswillen in Deutschland konnte ich erst kürzlich in einem bayerischen Wirtshaus sehen, als ein Praiß seine Weißwurst mit scharfem Senf gegessen hat." Der Kabarettist redet schnell, die Pointen prasseln auf das Publikum nieder. Das muss gut aufpassen, manchmal auch quer denken, um keinen der Gags zu verpassen. Nach der Veranstaltung gibt Asül Autogramme, lächelt für Selfies brav in die Handy-Kameras seines Publikums, redet nebenbei noch mit der Presse. Ihm sei eigentlich egal, was die schreibt, denn er merke selbst, ob es dem Publikum gefällt. Und wenn das irgendwann nicht mehr so sei, dann höre er auf, sagt er. Beim Singener Publikum muss er sich da keine Sorgen machen.