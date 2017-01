Singen Diskussion um Zukunft des Singener Hauptbahnhofs

Neues Gutachten des baden-württembergischen Verkehrsministeriums zur Gäubahn stellt die Frage nach dem Ausbau des Haltepunkts Landesgartenschau für den Fernverkehr

Einig sind sich die politisch Verantwortlichen zwischen Stuttgart und Zürich, dass der Bahnverkehr auf der Route beschleunigt werden soll. Bereits vor über 20 Jahren wurde die Vereinbarung von Lugano mit dem Ziel unterzeichnet, die Reisezeit zu verkürzen. Passiert ist seither wenig auf deutscher Seite. Jetzt wurde ein Gutachten des baden-württembergischen Verkehrsministeriums vorgelegt, das der politischen Diskussion um den Bau der so genannten Singener Kurve neuen Schwung verleiht. Mit der Kurve könne Zeit gespart werden.



Uneins sind sich regionale Vertreter aber in der Frage, welcher Preis für den Ausbau zu zahlen ist. Geplant ist eine eingleisige Verbindungskurve, um die direkte Durchfahrt Richtung Schaffhausen zu ermöglichen. Dadurch könnten sich die Schnellzugverbindungen die Fahrt in den Bahnhof Singen samt erforderlicher Wendefahrt sparen. Doch das kostet laut dem jüngsten Gutachten des Verkehrsministeriums nicht nur rund 40 Millionen Euro, sondern den Singener Bahnhof auch Bedeutung. "Diese Pläne könnten den Bahnhof Singen massiv beeinflussen", warnt Singens CDU-Fraktionsvorsitzende Veronika Netzhammer. Der Singener Verkehrsknoten verlöre, fürchtet sie und fordert, das Gutachten im Singener Gemeinderat vorzustellen, zu diskutieren und eine Stellungnahme des Singener Gemeinderates an das Land Baden-Württemberg zu verfassen.

Tatsächlich ist in der Variante mit Singener Kurve geplant, die Anlagen des bestehenden Haltepunkts Singen Landesgartenschau als künftigen Fernverkehrshalt auszubauen, wie es im Gutachten heißt. Der Eisenbahnknotenpunkt Hauptbahnhof wäre abgehängt. "Dabei ist er nicht nur im Streckennetz der Bahn wichtig, sondern auch für die Stadt Singen", warnt Netzhammer im Antrag der CDU-Fraktion als Antwort auf das vorliegende Gutachten. Die Gutachter selbst geben keine Empfehlung ab, sondern verweisen auf den ausreichenden Zeithorizont für die politischen Entscheidungsträger. Wichtig sei fraglos ein zügiger Ausbau der Gäubahn, die streckenweise nur einspurig geführt ist. Ein etappenweiser Ausbau sei aber möglich. Ob der Fernverkehr über den Singener Hauptbahnhof geführt werde, müsse erst mit der Realisierung des letzten Ausbaupaketes entschieden werden.