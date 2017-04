Singen Direktorenwechsel beim Amtsgericht Singen

Richter Johannes Daun folgt auf Christoph Hettenbach

Mit Johannes Daun wurde ein neuer Amtsgerichtsdirektor für Singen gefunden. "Herr Daun ist damit zum Nachfolger von Christoph Hettenbach ernannt worden", so Andreas Spreng als Sprecher des Landgerichts in einer Pressemitteilung. Hettenbach ist seit Jahresanfang Vizepräsident des Landgerichts Konstanz. Daun hat am montag seinen Dienst in Singen aufgenommen. Der 50-jährige Daun wurde in Solingen geboren, studierte Jura in Trier und Freiburg, und ist seit 1995 im Justizdienst tätig – zuerst als Staatsanwalt, danach als Strafrichter – zuletzt als Vorsitzender der 1. Zivilkammer am Landgericht in Waldshut-Tiengen, in der er unter anderem für sämtliche Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen zuständig war.

Johannes Daun ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er wohnt in Waldshut. Zu den Interessen des auch ehrenamtlich engagierten Richters zählen neuere deutsche Literatur und Geschichte, insbesondere auch Rechtsgeschichte. Noch zuletzt hielt er in Konstanz sowie in Villingen-Schwenningen einen Vortrag über „Badische Justiz im Nationalsozialismus“, wie es in der Pressemitteilung des Landgerichts heißt.