vor 23 Stunden Tosten Lucht Singen Dilemma

Die Grünen stecken bei der Diskussion um den Kiesabbau im Dellenhau in einem Dilemma. Als dominierende Regierungspartei im Land stecken sie maßgeblich in der Verantwortung bei den Plänen, aber diese stehen in Widerspruch zu den Grundsätzen ihrer Politik – und in der Region gibt es massive Proteste.

