Die Schulen in Baden-Württemberg sollen für die Digitalisierung der Klassenzimmer 650 Millionen Euro erhalten. Allerdings frühestens 2018. Pech für die Stadt Singen, die bereits seit 15 Jahren selbst in die Digitalisierung investiert. Denn nachträglich kann die Förderung nicht beantragt werden.

Das Versprechen von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung der 40.000 deutschen Schulen einzusetzen, hat in Singen keine Begeisterung ausgelöst. Ganz im Gegenteil: Seit 2002 – so der Leiter des Fachbereichs Schulen, Bernd Walz – habe die Stadt hohe Summen in die Multimedia-Ausstattung der Gymnasien gesteckt; nun sollen auch die Grundschulen ausgestattet werden, damit die vorgeschriebene Medienerziehung mögliche wird. Doch mit der Bundesförderung ist frühestens im Frühjahr 2018 zu rechnen.



650 Millionen Euro sollen Baden-Württembergs Schulen dann bekommen. Der Schönheitsfehler dabei: Die Mittel können nicht nachträglich eingefordert werden. Das bedeutet im Klartext, dass die Stadt auf den Kosten sitzen bleiben würde, wenn sie jetzt schon alle Klassenzimmer mit digitalen Endgeräten ausstatten würde.



Kommentar: Singen fühlt sich von Bund und Land alleingelassen

Oberbürgermeister Bernd Häusler ist sichtlich zerknirscht übe diese Entwicklung. Nach einem Briefwechsel mit Susanne Eisenmann bleibt ihm nur noch unverhohlener Zynismus: "Laut Kultusministerin müssen wir gar nichts machen. Wir wissen aber, dass wir hohe Investitionen tätigen müssen, um die Mulitmediaempfehlungen des Landes zu erfüllen." Mit den beiden Singener Gymnasien wurde die jeweilige multimediale Ausstattung der Klassen und Fachräume vereinbart.

Kann sich Singen den Verzicht auf Bundesgelder leisten?



Allein dafür werden die Kosten auf rund eine Million Euro geschätzt. Dazu komme eine jährliche Haushaltsbelastung von rund 250.000 Euro für die geleaste Hardware. Das Land will sich an den Kosten nicht beteiligen, sondern sieht die Kommunen in der Pflicht. Sollte die neue Regierung nach der Bundestagswahl im September das Fünf-Milliarden-Programm zu Digitalisierung der Schulen weiter verfolgen, so könnte die Stadt Singen mit zwei Millionen Euro Fördermitteln rechnen. Jedoch frühestens 2018. Schon 2015 hatte der Stadtrat für die Medienausstattung der städtischen Schulen entschieden.

Lange Gesichter sind die Reaktion im Singener Gemeinderat, verbunden mit der Forderung, zusammen mit dem Städtetag noch einmal Überzeugungsarbeit auf Landesebene zu leisten. Hans-Peter Storz und Walafried Schrott (beide SPD) mahnten: "Die müssen die Kinder an die digitale Welt heranführen. Das erwartet auch die Wirtschaft." Und Eberhard Röhm (Grüne) ergänzt: "Wir dürfen nicht so lange warten bis das Geld kommt. Sonst haben wir Stillstand." Dagegen vertreten Veronika Netzhammer (CDU) und Hubertus Both (Freie Wähler) die Meinung, dass Singen es sich nicht leisten könne, auf die Zuschüsse zu verzichten.

Die Leiterin des Hegau-Gymnasiums, Kerstin Schuldt, richtete zusammen mit ihren Kolleginnen anderer Schulen den dringenden Appell an die Stadt, sich nicht länger vertrösten zu lassen, sondern die Schuldigitalisierung ganz oben auf ihre Agenda zu setzen. Die Infrastruktur steht bereits. Es fehlen nur noch die Endgeräte. "Die Ausschreibungen sind vorbereitet. Wir brauchen nur noch das Geld", sagt sie.





Die seit dem Schuljahr 2016/2017 geltenden Bildungspläne sehen Medienbildung an Schulen vor. Doch Geld gibt es dafür nicht. Dazu folgende Positionen: