Singen Diesel statt Benzin getankt: Falscher Sprit führt bei zahlreichen Autofahrern zu Fiasko

Die Zapfsäule einer Singener Tankstelle enthielt ein Dieselkraftstoffgemisch statt Benzin. Rund 80 Geschädigte kommen aus dem ganzen Hegau. Der ADAC sieht den Tankstellen­betreiber in der Pflicht. Dieser bekennt sich zu seiner Verantwortung.

Am Freitagabend den Tank noch einmal so richtig knackig volltanken, das gehört zu den wöchentlichen Gepflogenheiten von Wolfgang Buch. So machte er es auch am Freitag vergangener Woche, obwohl der Tank noch halb mit Benzin gefüllt war. Danach fuhr er noch in die Waschstraße und dann ab nach Hause auf die Höri. Auf dem Weg von Singen dorthin erzeugte sein Mercedes ein ungewohntes Scheppern. "Ich wunderte mich, weil das Auto erst ein paar Tage zuvor aus der Werkstatt gekommen war", sagt Buch, dachte sich aber noch nicht viel dabei. Als er am Montag seinen Wagen starten und zur Arbeit fahren wollte, ging jedoch nichts mehr. So blieb ihm nur noch ein Hilferuf an die Singener Werkstatt von Südstern Bölle.

Dort standen schon drei andere Fahrzeuge mit den gleichen Symptomen. Alle waren bei der selben Tankstelle im Hegau an der Benzin-Zapfsäule betankt worden. Doch wie sich herausstellen sollte, bekamen sie kein Benzin, sondern ein Dieselgemisch. Bei allen vier Fällen stellte die Werkstatt ein Benzin-Diesel-Gemisch aus dem Tank sicher.

Reparatur kostet zwischen 400 und 1200 Euro

In den sozialen Netzwerken im Internet sorgt der Vorfall für Aufregung. Von einem "größeren Skandal" ist dort die Rede. Einige Autos, deren Tank völlig leer waren, konnten gar nicht mehr gestartet werden.

"Zwischen 400 und 1200 Euro beträgt der Reparaturschaden", erklärt Horst Schneider von der Mercedeswerkstatt. "Filter müssen gewechselt und Anlagen gespült werden." Was genau bei einer Fehlbetankung zu berücksichtigen ist, werde von den Fahrzeugherstellern beschrieben, sagt Jürgen Schädler, Schadensgutachter bei der DEKRA in Singen. Eine Gefahr für den Straßenverkehr sieht er im Gegensatz zu Wolfgang Buch eher nicht. Der Motor schalte sich nicht spontan ab.

Für die Geschädigten, die während der Reparatur ihres Fahrzeugs auch noch auf einen Leihwagen angewiesen sind, stellt sich die Frage, wer die Kosten übernimmt. Dazu bezieht der ADAC Verbraucherschutz ganz klar Stellung. "Die Geschädigten haben Anspruch auf Übernahme der Kosten für die Reparatur und den Mietwagen", sagt Alexander Döll von der ADAC-Rechtsabteilung. "Der Tankstellenbetreiber hat die Pflicht dafür zu sorgen, dass der richtige Kraftstoff getankt werden kann."

Schuld liegt nicht beim Betreiber vor Ort

Döll rät den Betroffenen, den Tankbeleg mit dem Vermerk der Zapfsäule und das Benzin-Dieselgemisch aus dem Autotank aufzubewahren. "Im Streitfall müssen die Geschädigten beweisen, wie der Schaden entstanden ist." Im vorliegenden Fall sei es bei allem Ärger von Vorteil, dass es mehrere Geschädigte gebe, ergänzt Steffi Lehre vom ADAC-Verbraucherschutz. "Solche Fälle gibt es ganz selten. Klar ist, dass der Tankstellenbetreiber haften muss."

Wer für die Verwechslung des Kraftstoffes verantwortlich ist, ist mittlerweile geklärt. "Es ist kein Verschulden der Tankstelle vor Ort", sagt der Geschäftsführer der mittelständischen Mineralölgesellschaft, Wolfgang Wahr. Es handle sich um menschliches Versagen. Der Tankwagenfahrer habe die Zapfsäule falsch bestückt. Bis der Fehler entdeckt wurde, hätten maximal 80 Fahrzeuge betankt werden können. Das gehe aus den Kassenbelegen hervor. Das Unternehmen bedauere das Missgeschick und kümmere sich um eine schnelle Schadensregulierung.

Gesetzliche Regelung

"Der Tankstellenbetreiber muss sich das Verschulden zurechnen lassen", sagt der ADAC-Rechtsanwalt Alexander Döll und bezieht sich auf den Pagraphen 278 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 278 BGB gilt für den sogenannten Erfüllungsgehilfen und regelt die Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte. Die Tankstelle muss dem Kunden Schadensersatz leisten. Welche Regressansprüche die Tankstelle gegenüber Lieferanten habe, müsse gesondert geprüft werden und betreffe Tankstellenkunden nicht, so ADAC-Verbraucherschützerin Steffi Lehre.