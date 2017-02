Singen Diebstahlserie im Hegau: Unbekannte schlagen bei Autos zu

Polizei erkennt regelmäßiges Muster und rät Autofahrern, keine Wertsachen im Auto zurück zu lassen. Diebe

Auf sichtbar im Fahrzeug liegende Gegenstände hatte es am Donnerstag zwischen 13 und 16.30 Uhr wieder einmal ein unbekannter Täter abgesehen. Laut Polizei hat er an zwei in der Virchowstraße an der Einmündung Am Olgaberg geparkten Autos jeweils eine Scheibe eingeschlagen und die Fahrzeuge nach Diebesgut durchsucht.

Aus einem Mercedes wurde laut Polizei aus der im Fußraum liegenden Handtasche eine braune Ledergeldbörse der Marke Guess mit mehreren Scheckkarten und einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. An einem Renault Megane soll der Täter eine auf dem Rücksitz liegende Ledertasche mit Sportutensilien durchsucht haben. Wertsachen fand er darin nicht, weshalb in diesem Fall kein Diebstahlsschaden entstand.

Der verursachte Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei weist erneut darauf hin, möglichst keine Taschen, Geldbörsen oder sonstige Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Tel. (07731)888-0.