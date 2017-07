Singen Diebin stiehlt EC-Karte und hebt Geld ab

Eine Diebin hat am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Rielasinger Straße die EC-Karte einer 62-Jährigen gestohlen und anschließend vom Konto der 62-Jährigen 500 Euro abgehoben.

Laut einer Polizeimeldung wurde die 62-Jährige von der Frau angesprochen, als sie ihre Einkäufe in ihr Auto lud. Die Täterin habe sie in gebrochenem Deutsch gefragt, ob sie Geld wechseln könne. Nachdem die 62-Jährige das Geld gewechselt hatte, habe sie gemerkt, dass ihre EC-Karte aus ihrem Geldbeutel fehlte. Als sie die Karte kurz darauf sperren ließ, stellte sie fest, dass an einem Geldautomaten bereits 500 Euro mit PIN-Eingabe von ihrem Konto abgehoben worden waren.

Die Frau vermutet, dass die Täterin sie beobachtete, als sie beim Bezahlen im Markt ihre PIN eingab. Die Täterin wird als etwa 1,50 Meter groß beschrieben. Die schwarzen Haare habe sie nach hinten gebunden getragen.