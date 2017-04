Singen Diebe entwenden Werbebanner in Singen

Frühlingsfest-Veranstalter meldet Schaden in Höhe von rund 100 Euro bei der Polizei.

Eine kuriose Beute hatten Diebe in der Ekkehardstraße im Blick. Bei der Einmündung zur Radolfzeller Straße haben sie laut Polizei ein etwa sechs Quadratmeter großes Werbebanner für das Frühlingsfest in Singen im Wert von rund 100 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilt, haben die bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zugeschlagen. Zeugenhinweise an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0.