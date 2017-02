Singen Dieb versprüht Pfeffergas in Singener Kneipe

Die Polizei fahndet nach einem türkisch sprechenden Tatverdächtigen, der in einer Gaststätte mit Hilfe eines Pfeffersprays 100 Euro erbeutet haben soll.

Um seinen Diebstahl ungestört zu begehen, hat am Mittwoch gegen 10 Uhr ein etwa 22-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Bohlinger Straße in Singen laut Polizei Pfefferspray versprüht. Während die Bedienung das Lokal räumte, trat er hinter den Tresen und entwendete den Bedienungsgeldbeutel mit rund 100 Euro.



Bei seiner Flucht stieß er die Bedienung um und flüchtete über die Feldstraße. Der türkisch sprechende Täter wird als hager, etwa 1,80 Meter groß mit schwarzen, seitlich kurz rasierten Haaren beschrieben. Er trug eine Jacke, dunkle Jeans und Sportschuhe. Hinweise an die Polizei Singen, Tel. (07731)888-0.