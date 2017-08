Singen Dieb täuscht Suche nach Ball vor

Trickdieb erbeutet Geldbörse indem er erzählt, seine Tochter hätte ihren Ball auf einen Balkon geworfen.

Wegen eines angeblich auf einen Balkon gefallenen Balls klingelte ein etwa 30-40 Jähriger laut Polizei am Sonntagnachmittag bei einer Seniorin im Oberzellerhau. Der Ball soll seiner Tochter beim Spielen auf den Balkon gefallen sein. Einen Ball fand die Frau laut Polizei nicht, der Unbekannte nutzte aber die elegenheit, um aus der im Flur abgestellten Handtasche ein Geldbörse zu entwenden. Nachdem kein Ball auf dem Balkon gefunden werden konnte, verabschiedete sich der Mann und die Geschädigte bemerkte erst später das Fehlen der Geldbörse. Sie beschreibt den Trickdieb als etwa 1,60 Meter groß, schlank, gebräunt und mit dunklem Haar. Die Polizei rät, fremde Personen nicht unbeobachtet vor der geöffneten Haustür stehen zu lassen. Zeugenhinweise an die Polizei in Singen, Tel. (07731)888-0.