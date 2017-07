Singen Dieb stiehlt Spendenkasse

Ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann hat in einem Schmuckgeschäft in der Ekkehardstraße eine Spendenkasse gestohlen

Wie die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung berichtete, geschah die Tat bereits am Samstag, gegen 13 Uhr. Demnach habe der Mann die Mitarbeiterinnen des Geschäfts in einer fremden Sprache abgelenkt. Dabei habe er die Spendenkasse mit einem Schriftstück abgedeckt, habe sie eingesteckt und dann eilig das Geschäft verlassen. In der Kasse befanden sich rund 100 Euro, die als Spende für soziale Projekte bestimmt waren. Der Mann hat kurze, schwarze Haare und war mit einer olivgrünen Jacke, einem grauen T-Shirt mit farbigem Aufdruck, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Lackschuhen bekleidet. Nahezu identische Fälle hätten sich in den vergangenen Tagen auch in Konstanz ereignet. Die Polizei warnt vor diesen Diebstahldelikten und bittet im Verdachtsfall um unverzügliche Verständigung.