vor 1 Stunde SK Singen Dieb stiehlt Koffer im Wert von 800 Euro

Ein bisher nicht bekannter Täter hat am Montag, gegen 11 Uhr einen hochwertigen Aluminiumkoffer der Marke Rimowa Topas im Wert von mehr als 800 Euro in einem Geschäft in der Ekkehardstraße gestohlen.