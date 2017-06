Singen Dieb stiehlt Handtasche aus einem Rettungsfahrzeug

Ein bisher nicht bekannter Täter hat am Donnerstag, zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr eine Handtasche aus einem Rettungsfahrzeug gestohlen.

Laut einer Pressemeldung der Polizei sei das Fahrzeug unverschlossen und bei einem Einkaufsmarkt in der Fichtestraße abgestellt gewesen. Demnach hätten sich in der Handtasche diverse Papiere, Bargeld und zwei Schlüssel im Gesamtwert von rund 150 Euro befunden. Hinweise bitte an die Polizei Singen, Telefon: (0 77 31) 88 80.