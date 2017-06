Singen Dieb bedroht Zeugen mit einem Messer

Ein 30-Jähriger hat am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr vier Parfüms im Wert von jeweils 75 Euro in einem Drogeriemarkt in der Hegaustraße gestohlen.

Mehrere Mitarbeiter des Ladens beobachteten den Mann dabei und verfolgten ihn, als er das Geschäft verließ. Das teilen das Polizeipräsidium Konstanz und die Staatsanwaltschaft Konstanz in einer gemeinsamen Pressemeldung mit. Ein Passant habe ebenfalls die Verfolgung aufgenommen. Er habe den Flüchtenden in der Thurgauer Straße eingeholt und ihn an seinem Rucksack festgehalten. Der 30-Jährige habe daraufhin das im Arm getragene Diebesgut fallen gelassen, ein Messer aus seiner Hosentasche gezogen und den Zeugen in russischer Sprache aufgefordert, von ihm abzulassen. Aufgrund der Bedrohungssituation ließ der Zeuge laut der Meldung den Rucksack los, worauf der 30-Jährige mit dem Diebesgut weiter in Richtung Bahnhofstraße flüchtete. Dabei habe er zwei Parfümpackungen in einem Gebüsch versteckt, wo sie später gefunden wurden. Als der 30-Jährige einen Zaun zu den Bahngleisen überstieg, wurde er von einem Mitarbeiter des Ladens eingeholt. Auch ihm habe er mit dem Messer gedroht und sei schließlich über das Bahngelände auf das Gelände eines Großbetriebs in der Julius-Bührer-Straße gerannt. Dort stürzte er in einen rund 2,5 Meter tiefen Graben, wo er von der Polizei festgenommen wurde. Gegen den vorbestraften Mann erließ und eröffnete das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einen Haftbefehl. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden, Telefon: (0 77 31) 88 80.