Singen Die grüne Fahne soll in Singen wehen

Singens grüner Ortsverband wählt neuen Vorstand. Große Freude herrscht über den Erfolg bei der Landtagswahl 2016

Die "grüne Fahne" wollen sie hochhalten, darin ist sich der Ortsverband der Grünen in Singen einig. Und 2016 ist ihrer Einschätzung nach ein guter Schritt für die Durchsetzung grüner Ansichten im Hegau, besonders wegen des Wahlerfolgs der Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger. Zu dieser Einschätzung kam der Verband während seiner Jahreshauptversammlung. So berichtete Karin Leyhe-Schröpfer den weiteren Anwesenden: "Das Jahr begann mit einem zeitintensiven und heftigen Wahlkampf". Belohnt wurde dieser mit einem Erfolg. Besonders hob sie die vom Ortsverband organisierte Veranstaltung zum Thema Frauenrechte hervor.

Regional war das neue Einkaufscenter ECE ein wichtiges Thema. Hier konnte sich die grüne Position nicht durchsetzen.

Für den Ortsverband selbst standen an diesem Abend personelle Änderungen an. Der Vorstand wurde neu gewählt. Der bisherige Vorstand trat nicht mehr zur Wahl an. Alle drei Kandidaten wurden von den Mitgliedern in den gleichberechtigten Vorstand gewählt. Zu diesem gehört nun Regina Henke. Sie ist nach eigenen Angaben schon lange von der Partei überzeugt. "Ich habe schon immer grün gewählt, seit ich wählen darf". Auch der Bundestagskandidat Martin Schmeding wird dem Vorstand angehören. Zwar steht der Wahlkampf bevor, "trotzdem möchte ich mich stärker in Singen einbringen", kündigte er an. Außerdem Eberhard Röhm, der die Grünen bereits im Stadtrat vertritt. Er betonte ebenfalls die Bedeutung dieses Jahres, "vor uns liegt eine wichtige Wahl", erinnerte er.

Röhm berichtete von der Arbeit der Grünen im Stadtrat, wobei ebenfalls das ECE-Projekt eine wichtige Rolle spielte. In naher Zukunft werde viel Geld für Sanierungen ausgegeben. "Es gibt eine lange Liste mit Gebäuden". Die Grüne Stadträtin Isabelle Büren-Brauch begrüßte besonders die Entstehung von neuem Wohnraum, nachdem es in der Vergangenheit wenig sozialen Wohnungsbau gegeben habe, passiere jetzt wieder etwas, lobte sie.