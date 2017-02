Singen Die fünf größten Baustellen in Singen im Jahr 2017

Singen investiert viel in ihren Bildungsstandort. Dafür ist das Gebäudemanagement bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastet. Mehrere Langfristprojekte starten in diesem Frühjahr gleichzeitig

Schaffen die das eigentlich alles? Diese Frage wurde im Rahmen der städtischen Haushaltsberatungen nicht nur einmal gestellt. Der angesprochene Christian Kezic, Chef des Gebäudemanagements, ist kein Mann vieler Worte. Er weiß, was in diesem Jahr auf seine Abteilung zukommt. Dennoch liegt ihm das Jammern nicht. Er will ja, dass in seiner Stadt etwas voran geht. Und das wird spätestens in diesem Frühjahr sichtbar werden, wenn so nach und nach die Kräne für die zahlreichen Baustellen aufgestellt werden. Rund 20 Millionen Euro will die Stadt 2017 investieren. Das zu steuern ist keine leichte Aufgabe, wenn sich Kezic nicht den Vorwurf einhandeln will, wegen Überlastung Haushaltsreste zu produzieren. Die vielen kleineren Baustellen sollen hier gar nicht erwähnt werden. Mit den Top-Five wollen wir aber zeigen, wie es in diesem Jahr vorangeht.

Die Wessenbergschule : Zum Schuljahreswechsel 2017/2018 werden die Wessenbergschule und Pestalozzischule zum sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen zusammenwachsen. Um das Ganztagsmodell anbieten zu können, benötigt die Schule eine eigene Mensa. 600 000 Euro hat der Gemeinderat im Haushalt für den Neubau der Mensa vorgesehen. Der Baubeginn ist für Ende März, Anfang April vorgesehen. Das Projekt muss unter Hochdruck umgesetzt werden, damit die Mensa mit Beginn des neuen Schuljahres im September fertig ist.

Die Beethovenschule: Als Gemeinschaftsschule benötigt die Beethovenschule andere Räume und mehr Rückzugsmöglichkeiten für die verschiedenen Lernsituationen. Außerdem werden naturwissenschaftliche Experimentierräume benötigt. Im bestehenden Schulgebäude ist dafür kein Platz, weshalb die Stadt einen würfelartigen Erweiterungsbau nach Westen hin anbauen wird. 3,4 Millionen Euro soll dieser kosten und im Juli 2018 fertig sein. Die ersten Ausschreibungen will Christian Kezic bis Ende März verschickt haben, sodass im April mit dem Bau begonnen werden kann.

Das Conti-Hochhaus: Mit gut einem Jahr Verspätung soll in diesem Frühjahr der Abriss des Conti-Hochhauses samt Nebengebäude über die Bühne gehen. Rund eine Million Euro stehen dem städtischen Gebäudemanagement alleine für den Abriss zur Verfügung. Die Kosten könnten aber auch noch sinken, vermutet Christian Kezic. "Zur Zeit wird die Gebäudesubstanz analysiert", sagt er.

Einiges am Haken ...

20 Millionen Euro, so viel hat die Stadt nie zuvor in Gebäude und Infrastruktur investieren können. Der guten Einnahmesituation ist es zu verdanken, dass trotz der verbliebenen Belastung aus der GVV-Pleite mit 8 Millionen Euro (eine Bürgschaft, die finanziert sein muss) so viel gebaut werden kann. Ein großer Teil des Geldes fließt in Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten. Wegen des schnellen Wachstums muss die Stadt nun auch mehr Kindergartenplätze zur Verfügung stellen, um den gesetzlichen Anspruch alle Dreijährigen erfüllen zu können. Einen Wandel der Sozialstruktur soll die Neugestaltung des Scheffelareals nach dem Conti-Abriss bewirken. (gtr)