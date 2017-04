Singen Die doppelte Rolle der Ulrike Folkerts

Das Tourneetheater macht's möglich. Am Sonntag war die Tatort-Kommissarin auf der Bühne der Singener Stadthalle zu erleben.

Es gibt sie wirklich. Seit knapp 30 Jahren mimt Ulrike Folkerts die Tatort-Kommissarin Lena Odenthal und sie gehört inzwischen mit zur Familie. Vom Sofa aus wird mitgefiebert und das längst nicht nur, weil sich der Zuschauer im ewigen Kampf zwischen Gut und Böse auf ihrer Seite wiederfindet. Man leidet mit, wenn sie krank ist, und die alternde Lena darf im Zickenkrieg mit ihrer jüngeren Kollegin mit hundertprozentiger Sympathie in den Wohnzimmern rechnen (obwohl die Odenthal in diesem Fall tatsächlich meist die schlechteren Argumente hat). Wie sehr sich Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal ins bundesdeutsche Unterbewusstsein geschlichen hat, zeigt sich an der zuschauerlichen Fürsorge. Egal wie spannend der Krimi ist, irgendwann fällt vor dem Pantoffel-Kino eine persönliche Bemerkung – zum Beispiel, dass Ulrike Folkerts (oder Lena Odenthal) mit dem Abnehmen aufhören und endlich mal wieder richtig essen sollte.

Diese Sorgen darf sich der Zuschauer auch im Schauspiel "Chuzpe" machen, in dem Ulrike Folkerts am Sonntag auf der Bühne der Singener Stadthalle in der Rolle der Ruth zu erleben ist. Die New Yorker Lady im strengen Kostüm nippt allenfalls am Tee, ernährt sich von Rohkost und lebt vom Verfassen von Beileidsschreiben oder Einladungen für Scheidungspartys. Das steht im bizarr-komischen Kontrast zu ihrem lebenslustigen Vater Edek (Joachim Bliese), der in einem ein bis zwei Kleidergrößen zu großen Anzug über die Bühne schlurft. Das Groteske in der Vater-Tochter-Beziehung wird zusätzlich durch den beiläufig erwähnten Hintergrund des 87-jährigen Edek als KZ-Überlebender erhöht.

Edek hat es zu Beginn des Stücks schwer – so wie es eben ist, wenn man auf seine alten Tage ins Lebensumfeld des Kindes eindringt. Doch nicht nur das: Edek will sich nützlich machen, ordert massenweise Büropapier, Wellpappe und Clopapier, nervt mit Preisvergleichen und seine Streifzüge durch das Warenangebot New Yorks lassen ihn BHs in XL-Größe entdecken. Seine Altersschrulligkeit passt nicht zur geleckt-kontrollierten Welt von Ruth, die in ihrer Assistenten Max (Rabea Lübbe) herrlich überzeichnet wird. Einzig in der Rolle von Ruths Freundin Sonja (Meike Harten) als Musterbeispiel eines Großstadtneurotikers schwant dem Zuschauer, dass auch Ruths Upper-Class-Welt reichlich schräg ist.

Doch die Machtverhältnisse ändern sich mit dem Eintreffen der polnischen Green-Card-Gewinner Zofia (Angelika Bartsch) und Valentina (Monika Häckermann) – beide wie Edek schon etwas betagt und modisch um Jahrzehnte hinterher. Alle drei aber haben Chuzpe – ein einzigartiger Begriff aus dem jüdischen Sprachgebrauch, der eine Form kess-subversiver Frechheit umschreibt. Nach und nach wird klar, was das Trio plant: Es will in schlechter Ortslage mit dem Geld der Tochter ein Klopse-Restaurant eröffnen.

Gutes und reichliches Essen (samt einem Glas Wein) wird damit zur Metapher für die Lust am Leben, die offensichtlich im Maße des Kontrollverlusts wächst. Edek fühlt sich mit seinen 87 Jahren frei, er muss sich angesichts seiner Lebenserfahrung nicht mehr groß den Kopf zerbrechen, während Ruth selbiger in ihrer normativen Anspannung gern schmerzt. Edek geht also ins Kino, Edek tanzt – und dann hat Opa auch noch guten Sex mit Zofia. Den endgültigen Triumph aber fahren Edek und seine beiden Mitstreiterinnen mit der Nobilitierung des Restaurants durch New Yorker Medien ein. Alles wird gut, denn auch Ruth versteht.

Das Schauspiel nach einer Romanvorlage von Lily Brett reiht sich so in die wachsende Zahl erfreulich intelligenter Aufarbeitungen zum demografischen Wandel ein. Eine leise Art des Humors durchzieht das Stück und sowohl die Ernsthaftigkeit als auch der Witz werden von allen Schauspielern klug transportiert. So ist es nur richtig, dass die lauteste Botschaft am Ende diesseits der Bühne hörbar wird – zum langen Beifall wird getrampelt.

Für die mediale Rückkopplung zwischen Bühne und TV blieb danach übrigens nur noch wenig Zeit. "Chuzpe" endete nach zwei Stunden und 20 Minuten ungefähr um 21.20 Uhr – und eine knappe halbe Stunde später lief bereits die Spätsendung des Wiener Tatorts auf dem TV-Kanal One mit Harald Krassnitzer (alias Moritz Eisner) und Adele Neuhauser (als Bibi Fellner). Auch sie gehören zu den Mitgliedern der TV-Familie, denen man gern vom Sofa aus einen Ratschlag mit auf den Weg geben möchte. Mal schauen, wann das Management der Tourneetheater sie in Singen auftreten lässt.



Über die Autorin

Lily Brett, 1946 in Deutschland geboren, schreibt Romane. Das Buch "Chuzpe" erschien 2006 und wurde in einer Produktion der Hamburger Kammerspiele in Kooperation mit dem Theater am Kurfürstendamm/Berlin für die Bühne überarbeitet. Die Eltern der Autorin hatten den Zweiten Weltkrieg sowie das Konzentrationslager Auschwitz überlebt und emigrierten nach Australien. Lily Brett lebt heute in New York – der Roman "Chuzpe" weist somit einige Bezüge zum Lebenshintergrund der Schriftstellerin auf. Ihr jüngster Roman "Immer noch New York" ist 2014 erschienen. Neben vier weiteren Romanen wurden von Lily Brett sieben Gedichtbände und drei Essay-Sammlungen veröffentlicht. (tol)