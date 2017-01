Singen Die Vesperkirche ist ein Segen für Singen

Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit Gesprächen ist die Welt für diesen Tag in Ordnung

Der Tag ist zwar noch lange nicht zu Ende, und doch stimmt der Satz, den die Freundin gerade zum Abschied ausgesprochen hat: "Das war ein guter Tag". Mit vollem Bauch und vollem Kopf haben wir eben die Vesperkirche verlassen. Beinahe wären wir wieder die Letzten gewesen, wie bei einem gelungenen Fest, das man gerne bis zur letzten Minute auskosten möchte. Aber es ist ja erst Mittag, und wir müssen beide noch arbeiten. Und trotzdem stimmt die Feststellung, dass es ein guter Tag war. – Weil Geist und Körper die zum Gasthaus umfunktionierte Lutherkirche gestärkt verlassen haben. 30, 40 fleißige Helfer verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft haben uns liebevoll umsorgt. Wir saßen ganz selbstverständlich mit fremden Menschen an einem Tisch und haben uns einfach nur gefreut über die Wohltat.

All jene, die diese Zusammenkunft noch nicht erlebt haben, werden fragen: Was soll diese Gefühlsduselei? – Ja, man wird ein bisschen duselig vor Glück, wenn man sich klar macht, dass so was in Singen möglich ist: gelebte Gastfreundschaft in der Vesperkirche.