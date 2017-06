Singen Die Stadt Singen gibt ihr 51. Jahrbuch heraus

Die Nachkriegszeit ist ein Schwerpunktthema des Bandes. Es kommen aber auch Befürworter und Gegner des Einkaufszentrums Cano zu Wort. Junge Menschen haben ihre Sicht auf die Stadt dargestellt

Singen – Die Basilika auf der Singener Musikinsel stand einst unter Strom, genau genommen bis 1998. Denn so lange wurde sie als Umspannwerk genutzt. Danach begann eine neue Ära für das alte Gemäuer. Das Theater „Die Färbe“ spielt dort regelmäßig und hat nun zur Buchtaufe des neuen Singener Jahrbuchs eingeladen.

„Die Basilika ist ein idealer Ort für unsere 51. Jahrbuchtaufe“, sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler. Für ihn ist das Jahrbuch ein wichtiges historisches Werk. Wohl auch deshalb waren die Stühle fast bis auf den letzten Platz besetzt. Dieses Mal haben sich die Macher unter Federführung von Stadtarchivarin Britta Panzer sowie Verleger Klaus-Michael Peter den Schwerpunkt Nachkriegszeit ausgesucht. Neu ist aber auch, dass erstmals drei junge Menschen ihre Sicht von Singen aufgeschrieben haben. „Diese neue Rubrik möchten wir in den nächsten Ausgaben gern weiterführen“, sagte Britta Panzer.

Zunächst lenkte die Stadtarchivarin im Rahmen ihrer Einführung den Blick auf die zwölf Bilder von Gero Hellmuth, die er für die zweite Aufführung des Färbe-Ensembles an die Decke der Basilika gemalt hatte und die er „Zyklus der Neugier“ getauft hat. Das Buch solle den Leser neugierig machen auf die Menschen in Singen und was sie bewegt, so Panzer. Im Kapitel Stadtgeschichte beleuchten die Autoren mit ihren Beiträgen die Zeit unter der französischen Besatzung, die Theresienkapelle als Mahnmal zur Verständigung und Achtung sowie das 70. Jubiläum der Wiedergründung der IG Metall.

Wohl kein Thema hat die Menschen in Singen im vergangenen Jahr mehr bewegt als das geplante Einkaufszentrum Cano. Deshalb kommen die Befürworter und Gegner im Jahrbuch nochmals zu Wort. Doch auch der neue Wertstoffhof, der erste Niederflurbus für barrierefreies Fahren oder das neu initiierte Stadtteilfest im Süden zeigen die Weiterentwicklung in der Hohentwielstadt auf.

Jubiläen nehmen im Jahrbuch traditionell einen breiten Raum ein. Diesmal erfährt der Leser Details über das 130-jährige Bestehen des Maggi-Werks, das 60-jährige Bestehen der Haco Kaffeerösterei und Tabakwaren, über 70 Jahre Madrigalchor, 50 Jahre Rotary Club, Lichtbildnergruppe und Jedermannsportgruppe. Seit zehn Jahren gibt es das AWO-Projekt Skipsy für Kinder psychisch kranker Eltern und auch drei Schulen feierten ihr 50. Jubiläum.

Was im Bereich Kunst und Literatur in Singen geht, erfahren die Leser in den Beiträgen über den DonauHegauKunstweg, die Aktion „Komm und Guck“, die Aktivitäten im Kulturzentrum Gems sowie in einem Interview mit der langjährigen Leiterin der Stadtbücherei, Barbara Grieshaber. Über ihre Erfahrungen als Grünen-Landtagsabgeordnete hat Dorothea Wehinger einen Beitrag fürs Jahrbuch verfasst. Im Rahmen der Buchtaufe zeigte das Färbe-Ensemble Ausschnitte aus ihrem Programm „Liebesleid Liebesfreud“, das als Wiederaufnahme bis Juli gezeigt wird.

Ab sofort erhältlich

Das Singener Jahrbuch ist im Jahr 1966 erstmals erschienen und für 10,80 Euro im Buchhandel erhältlich. ISBN-Nummer: 978-3-933356-89-5. Auch ein Abonnement ist möglich. Dann kostet der Band jeweils 9,80 Euro. Infos unter Telefon (07731)977150 oder E-Mail: info@MarkOrPlan.de

Informationen im Internet:www.singen-kulturpur.de