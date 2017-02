Singen Die Sonne lacht für Singens Narren

Über 20 000 Besucher feiern friedlichen Kinderumzug. Die Polizei zieht für Fasnet-Samstag positive Bilanz.

Bei Kaiserwetter und milden Frühlingstemperaturen waren am Fasnachtssamstag tausende Menschen zum traditionellen Kinderumzug in die Singener Innenstadt gekommen. 60 Narrengruppen aus dem Hegau und Umgebung waren in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein mit von der Partie. Das herrliche Wetter und tolle Gruppen, die im Sonnenschein zu allerlei Schabernack aufgelegt waren, sorgten am Ende dafür, dass schließlich Lücken von mehreren Minuten entstanden waren. Zigtausende Zuschauer verfolgten den über anderthalb Stunden dauernden, bunten Umzug und haben sich auch von manchmal längeren Lücken den Spaß am närrischen Treiben nicht nehmen lassen.

Dieses Gefühl bestätigt auch Zunftmeister Stephan Glunk. "Selbst in der Hegaustraße standen dieses Mal viele Schaulustige, so viele wie seit Jahren nicht mehr", freut sich der Poppele-Vorstand. Um den Gästen bestmögliche Informationen zu den Umzugsteilnehmern zu geben, hat er sich an die Spitze der Bewegung gesetzt und Faltblätter verteilt, auf denen die Gruppen samt ihrem Narrenruf vorgestellt wurden.

Nicht zuletzt das gute Wetter habe für eine ausgelassene, aber weitgehend friedliche Stimmung unter Narren und Besuchern gesorgt, resümiert Polizeisprecher Bernd Schmidt: "Insgesamt gab es drei Anzeigen, zwei wegen Körperverletzung und eine wegen Beamtenbeleidigung." Zwei weitere Personen mussten laut Schmidt in der Zelle übernachten, weil sie stark alkoholisiert waren. Die große Masse feierte jedoch friedlich noch lange nach Umzugsende im Narrennest auf dem Rathausplatz.

Bis 20 Uhr erteilten die Beamten laut Polizei insgesamt sechs Platzverweise. Meist wegen kleinerer Streitigkeiten, so Schmidt. Abgesehen davon sei der Tag aus Sicht der Polizei äußerst friedlich und harmonisch verlaufen. Einzig im Stadtverkehr sei es wegen der hohen Besucherzahl zu größeren Behinderungen gekommen, da sämtliche Parkplätze der Innenstadt bis auf die letzte Lücke belegt waren.

Auch im Rathaus zieht man eine überaus positive Bilanz, nachdem Gäste aus dem weiten Umland den Weg in die Stadt gefunden hatten. Beobachter schätzen, dass über 20 000 Menschen den Umzugsweg gesäumt haben. Viele nutzten den öffentlichen Nahverkehr, um nach Singen zu kommen.

"Das wunderschöne Wetter hat viel zur guten Stimmung unter den Feiernden beigetragen", sagt Pressesprecher Achim Eickhoff. Wie viele Besucher genau am Samstag nach Singen gekommen waren, sei leider nicht bekannt, heißt es aus der Stadtverwaltung. Gefühlt seien es aber deutlich mehr als am Schmotzigen Dunschtig gewesen, erklärt der städtische Pressesprecher auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Der Umzug

Die größten Narrenzünfte haben die Gastgeber der Poppelezunft, die Rattlinger vom Rielasinger Narrenverein "Burg Rosenegg" und die Gottmadinger Gerstensäcke gestellt. Rund um Singen kam es laut Polizei durch die gesperrten Straßen zu größeren Verkehrsbehinderungen. Auch waren sämtliche Parkflächen rund um die Innenstadt belegt, zumal durch den Umzugsweg etliche Parkplätze dem Narrentreiben zum Opfer fielen. (bie)

