Singen Die Singener Job-Days zeigen den richtigen Weg in den Beruf

Schüler haben großes Interesse an der zweitägigen Berufsmesse. 76 Betriebe und Schulen präsentieren sich in der Stadthalle

Wenn die Schulkarriere zu Ende geht und die Prüfungstermine schon in den Kalender eingetragen sind, dann stellt sich oft die Frage, wie es weiter gehen soll. Einige Schüler haben Ideen, wissen nur nicht, wo sie anfangen oder wie sie sie in die Tat umsetzen sollen. Andere bleiben bis zum Erwerb des Schulabschlusses orientierungslos. Für all diese Schüler wird seit Jahren die Berufemesse Job-Days in der Stadthalle veranstaltet.

Insgesamt 76 Aussteller bezogen am Donnerstag ihre Stände und machten durch Werbung, Gewinnspiele und Werbegeschenke auf sich aufmerksam. Viele der großen Singener Firmen, wie Thüga, das Constellium und Maggi stehen den Interessierten an zwei Tagen Rede und Antwort, wenn es um die Ausbildungsmöglichkeiten in den Betrieben geht. Eröffnet wurde die Messe traditionsgemäß in Anwesenheit von Oberbürgermeister Bernd Häusler, denn zu den Veranstaltern zählt neben der Bundesagentur für Arbeit, dem Staatlichen Schulamt Konstanz, der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee und der Handwerkskammer Konstanz auch die Stadt Singen.

Sie bemühten sich darum, den Besuchern möglichst weiter zu helfen. So hat man am zweiten Tag die Gelegenheit kostenfrei Bewerbungsfotos von sich schießen zu lassen. Zuvor kann man sich an einem extra Stand frisuren- und schminktechnisch herausputzen lassen. Nicht nur die Bewerbungsunterlagen können damit professioneller aussehen, auch das Selbstbewusstsein in Bewerbungsgesprächen kann am Freitag im 90-minütigen Kurs Bewerbungsknigge gestärkt werden. Um den Schülern einen Eindruck von der Arbeit und den Aufgabenbereichen zu vermitteln, referierten bereits Auszubildende der jeweiligen Betriebe über ihre Erfahrungen. Die sogenannten Ausbildungsbotschafter kamen unter anderem aus den Bereichen Versicherung, Bank und Verfahrensmechanik.

Die Veranstaltung kam nicht nur den diesjährigen Absolventen zu Gute; Pflegepädagogin Irmgard Meißner vom Stand des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz erklärt, dass neben den Informationsgesprächen mit Schülern oder Eltern zum Vorgehen im Beruf und den Voraussetzungen auch die Kundenakquise ein willkommener Nebeneffekt sei.

Und auch der Dozent Professor Erich Klaus von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Villingen Schwenningen bestätigt, dass manche Firmen händeringend nach Nachwuchs suchen, während andere überrannt werden. "Wir haben allein auf der Messe heute mit 20 bis 30 Firmen eine Partnerschaft." Das duale Studium sei mittlerweile ebenso angesehen wie ein Universitätsabschluss und sehr beliebt bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Willigt eine Partnerfirma zum Studiengang ein, ist man automatisch an der Hochschule angenommen. Theorie- und Praxisphasen wechseln sich dreimonatig ab. "Über 90 Prozent der Absolventen werden von den Firmen übernommen", erklärt Klaus.

Aber auch Schulen nehmen eine wichtige Rolle auf der Messe ein. Unter den anwesenden Vertretern der Schulen trägt Michael Meier in Gesprächen zur möglichen Zukunftsgestaltung bei. Als Lehrer für Mathe und Physik an der Robert-Gerwig-Schule gibt er gerne Tipps, welche Wege die Schüler auf der weiterführenden Schule einschlagen können. Authentisch waren die Präsentationen der Firmen nicht nur durch die optisch ansprechende Gestaltung der Stände, sondern auch durch die Auszubildende, die ihre Erfahrungen direkt weitergeben konnten.

Durch den direkten Kontakt mit den Betrieben und ihren Vorstellungen für einen erfolgreichen Berufsalltag, können die Jugendlichen ihren Interessensbereich eingrenzen. Der große Zulauf am vergangenen Tag bestätigte wie wichtig solche zukunftsweisenden Veranstaltungen sind. Sie erlauben Einblicke, nehmen die Angst und erweitern den Erfahrungshorizont.

Informationen zur Messe