Singen Die Singener Hegaustraße wird gelb

Die Mitglieder des Bauausschusses wählen saharabeige Betonplatten aus. Damit wird die Straße im Frühjahr gepflastert

Kirsten Brößke übt mal so richtig Druck aus. Die FDP-Frau setzt ihren Stiefel auf die Betonplatte und dreht den Fuß mehrmals hin und her. Sie will sehen, ob sie mit dieser Aktion einen Abrieb erzeugen kann, denn hier geht es um Beständigkeit. Alles, was sie aber erzeugt, ist ein quietschendes Geräusch. Wolfgang Werkmeister (CDU) geht hingegen in die Knie und fährt mit seinen Fingerspitzen sanft über die Fläche. Er will die Oberfläche der Platten erfassen. Andere Stadträte haben kleine Schneebälle auf die Muster geworfen und testen nun deren Rutschfestigkeit. Was nach einem Selbsterfahrungstripp aussieht, ist die letzte Stufe der Materialauswahl. Denn im Frühjahr soll es nun endlich mit zwei Jahren Verspätung losgehen: Die Hegaustraße bekommt im ersten Bauabschnitt zwischen der Erzberger Straße und der August-Ruf-Straße einen neuen Belag. Die Straße soll als Querachse zwischen den Fußgängerzonen insgesamt attraktiver gestaltet werden.

Bereits im Mai 2014 wähnten sich die Händler kurz vor dem Ziel. Doch dann waren den Stadträten die Platten zu teuer. Zwei Musterflächen zwischen Buch-Greuter und Tally Weijl sollten einerseits die Belastbarkeit der Platten beweisen und außerdem einen ersten optischen Eindruck vermitteln. Für die endgültige Materialauswahl im Bauausschuss hatten drei Anbieter jetzt Musterflächen hinterm Rathaus ausgelegt, auf denen am Mittwochnachmittag kräftig herumgetrampelt wurde.

Im Ratssaal selbst fiel dann die Entscheidung nicht mehr schwer, nachdem der Leiter der Stadtplanung, Adam Rosol, zwei große Beispielflächen aus Bühl und Landau gezeigt hatte. In der Qualität sollen sich die Platten nicht unterscheiden. Also erhielt die Firma Kronimus aus Iffezheim als günstigste Anbieterin den Zuschlag. Interessant ist noch die Farbwahl: Das Sahara-Beige mit kleinen Graniteinsprengseln wird die Straße gelb erstrahlen lassen. – Eine völlig neue Farbe im Straßenbild.