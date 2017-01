Gottmadingen Die Siegerentwürfe für das Gottmadinger Schulprojekt stehen jetzt fest

Der Gemeinderat entschied über das Großprojekt Eichendorffschule. Bei beiden Varianten – Neubau oder Sanierung – setzte sich das Freiburger Architekturbüro Hotz gegen seine Konkurrenten durch.

Die Siegerentwürfe für das Großprojekt Eichendorffschulen wurden jetzt ausgewählt. In zwei nicht-öffentlichen Sitzungen entschied sich der Gemeinderat in dieser Woche für die beiden Entwürfe des Büros Hotz aus Freiburg. Für die Neubauvariante liegt die grobe Kostenschätzung derzeit bei 19,5 Millionen Euro, bei einer Sanierung wären es rund 18,1 Millionen Euro.

"Wir hatten zwei lange Sitzungen mit konstruktiven und sachlichen Diskussionen", resümierte Bürgermeister Michael Klinger. Die Architekturbüros, die einen Entwurf abgeben haben, hatten jeweils eine Stunde Zeit, ihren Plan vorzustellen. "Bei einer Sanierung hatten wir drei Entwürfe, die sich in einem groben Kostenrahmen zwischen 17,5 und 21,5 Millionen Euro bewegten", erläuterte Florian Steinbrenner vom Bauamt. Am Ende lag das Büro Hotz mit einer geschätzten Kostensumme in Höhe von 18,1 Millionen Euro vorn. Das Büro präsentierte für die Sanierung einen dritten Bau mit 5000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, der an der Hardstraße liegen soll. Die alten Gebäude würden saniert und am Ende von der Fassade aus komplett anders aussehen. Mit der grundlegenden Sanierung bekäme die Schule auch einen aktuellen Energiestandard, der allerdings nicht ganz so hoch wäre wie beim Neubau, da der Boden nicht gedämmt werden könne.

Beim Neubau lagen die vier Entwürfe zwischen 19,5 und 25 Millionen Euro. Auch hier entschied man sich für das Büro Hotz. Das dreigeschossige Gebäude mit Flachdach würde dann neben dem Schulsportplatz auf dem Grundstück an der Rielasinger Straße/Ecke "namenloser Weg" gebaut. "Wenn wir den Strom dort selbst mit Photovoltaik produzieren würden, wäre Nullenergiestandard möglich", so Steinbrenner. Das Gebäude, das von oben betrachtet die Form einer Acht hat, kann zentral erschlossen werden und hätte zwei Atrien. Von der Fläche her käme es mit 9500 Quadratmetern Bruttogeschossfläche nahezu an die Fläche von 10 000 Quadratmetern heran, die bei einer Sanierung dann insgesamt vorhanden wäre. "Dieser Entwurf zeichnet sich durch seine Kompaktheit aus", so Klinger. Für eine Sanierung rechnen die Planer mit einer Bauzeit von vier Jahren, beim Neubau wären es nur rund zwei Jahre.

Ein großer Knackpunkt bei der Entscheidung über Sanierung oder Neubau, die der Gemeinderat nun in einer Sitzung in der zweiten Februarhälfte fällen muss, sind die Kosten. "Wir haben bei beiden Varianten noch Finanzierungslücken", betonte Klinger. Auch seien die Kosten bisher nur grobe Schätzungen, die sich durchaus bis zu 20 Prozent nach oben oder unten bewegen könnten. Bei einem Neubau klafft eine Lücke von 2,6 Millionen Euro, bei einer Sanierung sind es 1,6 Millionen Euro. Außerdem gäbe es Annahmen, die nicht sicher sind, beispielsweise die zu Grunde gelegten Steuereinnahmen oder zu erwartende Zuschüsse. Bei einem Neubau sei auch schon "eingepreist", dass dann die alte Schule abgerissen wird und das Gelände zum Baugebiet wird.

"Egal, was realisiert wird, wir werden hart die Zähne zusammenbeißen müssen", so Klinger. Wenn man sich für den Neubau entscheide, käme außerdem auch die sanierungsbedürftige Eichendorffhalle in die Diskussion, denn dafür sei dann kein Geld mehr da, gab Klinger zu bedenken.

Termine