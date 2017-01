Rielasingen-Worblingen Die Rückkehr zur Volkspartei: Singener SPD sucht das Gespräch

Die Singener SPD möchte Wählerstimmen zurückgewinnen. Um das zu erreichen, wollen die Politiker im Vorfeld der Wahl das Gespräch mit den Bürgern suchen.

Beschäftigte man sich beim vergangenen Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereines Singen hauptsächlich mit der Flüchtlingspolitik, waren in diesem Jahr die spürbar wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung und die Wahlergebnisse der Landtagswahl ein Thema. "Die Mandatsträger müssen nach außen tragen wie Politik geht und diese erklären", forderte der SPD-Vorsitzende für den Landkreis Konstanz Tobias Volz. Und genau dies wünscht sich auch die Vorsitzende des Singener Ortsvereines Carmen Haberland. Man wolle mit dem roten Tisch durch die Stadt gehen und mit Gesprächen für gute Lösungen werben.

Marian Schreier, Bürgermeister der Stadt Tengen, referierte zum Thema "Nach Trump und Brexit – die liberale Demokratie unter Stress". Stoff für Gespräche lieferte er damit, diskutiert wurde jedoch am Abend des Empfanges nicht darüber. Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl im Herbst ging er auf grundlegende Veränderungen der vergangenen vier Jahre ein.

Diskutierte man damals noch über ein Tempolimit auf der Autobahn, seien bei dieser Wahl Themen wie der Islamische Staat, der Konflikt in der Ukraine und das Erstarken des Rechtspopulismus, der die Gesellschaftsordnung infrage stelle, brisant. Schreier formulierte für die SPD deutliche Wünsche für das neue Jahr. Egal auf welcher Ebene müsse von den Politikern Verantwortung übernommen werden. Alle demokratischen Parteien sollten darum klare Linien aufweisen und Fortschritte müssten sichtbar gemacht werden.

Zum Neujahrsempfang gehört auch die Tradition langjährige Mitglieder zu ehren. In der Singener Färbe wurden in diesem Jahr sieben Mitgleider ausgezeichnet. Carmen Haberland erinnerte an die Höhepunkte der Eintrittsjahre der jeweiligen Jubilare. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Emmi Kraus, für 40 Jahre Waltraud Koch, Walafried Schrott, Peter Steinhoff und Michael Weingärtner geehrt. Bereits seit 25 Jahren ist Jens Schamberger und seit 10 Jahren Marc Gamper Mitglied.