Singen Die Rückkehr der Schnurrernacht: Narrenverein Neu-Böhringen und die Poppele-Zunft beleben eine alte Tradition wieder

Der Narrenverein Neu-Böhringen und die Singener Poppele-Zunft laden Narren am Abend des Fasnachtsfreitags, 24. Februar, zum Mitmachen bei der Schnurrernacht ein.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine alte Tradition soll wieder aufleben und dazu haben sich zwei Singener Narrenzünfte zusammen getan: Zur ersten Singener Schnurrernacht laden der Narrenverein Neu-Böhringen und die Poppele-Zunft am Fasnachtsfreitag gemeinsam ein, wie Poppele-Zunftmeister Stephan Glunk in einer Pressemitteilung der Narrenvereine ankündigt.

Uli Wiese, Bürgermeisterin der Narrengemeinde Neu-Böhringen, und Rainer Maier, Marktmeister der Poppele-Zunft, haben das Konzept, mit dem die Narren am Fasnachtsfreitag zum Mitmachen bewegt werden sollen, vorgestellt: die Schnurrer kommen am Freitag, 24. Februar, zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr in die Zunftschüür der Poppele-Zunft und erhalten dort ihre Schnurrerkarten, mit denen sie sich dann auf den Weg durch die sechs beteiligten Wirtschaften machen. "Dort unterhalten sie dann mit ihren Schnurreraktivitäten die Gäste und lassen sich auf ihren Schnurrerkarten ihre Anwesenheit bestätigen", erklärt Poppele-Chef Glunk den Ablauf des Abends.

Um 22 Uhr werden schließlich alle Schnurrergruppen im Zelt auf dem Rathausplatz erwartet, wo dann unter den Gruppen, die alle Stationen besucht haben, ein Schnurrerpreis ausgelost wird. Dabei soll es sich laut der Mitteilung um einen Verköstigungsgutschein in der Brauerei Hirsch für zehn Personen handeln. Die Teilnahme ist nicht zuletzt deshalb erst ab 16 Jahren möglich. Eine weitere Teilnahmebedingung formulieren Glunk, Wiese und Maier: Eine Schnurrergruppe besteht aus mindestens zwei und höchstens zehn Personen. Schnurren heißt: Sich verkleiden, sich schminken oder maskieren, in der Wirtschaft die Gäste unterhalten zum Beispiel durch närrische Gespräche, durch närrische Spiele, durch närrisches Necken, durch närrische Lieder und mehr, erklärt Glunk.

Die an der Schnurrernacht beteiligten Wirtschaften sind die Singener Weinstube, das Stadtgartencafè, die Santos Bar in der ehemaligen Vinothek, der Hammer im B-Treff, das Ekkehardstüble und das Zelt Zum Hexenbesen am Rathausplatz.