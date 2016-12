Singen Die Retter der Beziehungen: Pro Familia Singen hilft bei Weihnachtskrisen

Das Team von Pro Familia Singen steht zwischen Weihnachten und Neujahr für Beratungen nach Festtagskrisen bereit

Hier und da ist Weihnachten nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch der Beziehungskrisen. Deshalb bietet Pro Familia in Singen gezielt Beratungen nach den Festtagen an. An den Weihnachtstagen bleibe zum Beispiel mehr Raum für Zweisamkeit und schon lange schwelende Partnerschaftskonflikte könnten an solchen hochemotionalen Tagen aufbrechen, sagt Mathias Graf, Diplom-Psychologe und Geschäftsführer der Pro Familia in Singen. Oder auch wenn es Streit gab, wann und wo die Kinder getrennter Eltern die Feiertage verbringen.

Graf selbst und zwei weitere Mitarbeiter stehen zwischen Weihnachten und Neujahr für Ratschläge und Vermittlungen zwischen Familienmitgliedern bereit. Aus Erfahrung in den vergangenen Jahren weiß er, dass sich oft Personen melden, bei denen es schon gekriselt hat "und es an Weihnachten einen Knall gibt". Als Beispiel nennt er einen Fall, in dem eine Mutter mit ihren Kindern an Heiligabend aus der Wohnung weg ist, weil sie etwas Abstand wollte. Der Vater kam heim, fand die Wohnung leer vor und baute aus Frust den Weihnachtsbaum wieder ab. Später kam die Frau, die es sich zwischenzeitlich anders überlegt hatte, wieder mit den Kindern heim. Die geschmückte Tanne war weg und es krachte daraufhin zwischen dem Paar.

Es melden sich aber nicht immer die Paare gemeinsam, sondern oft auch Einzelpersonen, die Rat suchen, ob ihre Beziehung noch rettbar ist, erzählt Graf. Und für jene, die sich bereits mit Trennungs- und Scheidungsgedanken tragen, gibt es auch die Möglichkeit eines juristisches Erstgesprächs. Das Angebot von Pro Familia für die Beratung zwischen den Jahren ziele aber auf die Paare, die es eigentlich noch gut miteinander meinen, aber gerade Probleme haben. "Hilfe ist an so einem Punkt noch gut möglich", sagt Graf. Er empfiehlt Paaren, die merken, dass sie vorbelastet sind und vielleicht unterschiedliche Vorstellungen über die Festtage haben, sich kurz zusammenzusetzen, wenn gerade gute Stimmung herrscht, und darüber zu sprechen.

Die Beratungsstelle der Pro Familia Singen ist von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr telefonisch unter (0 77 31) 6 11 20 erreichbar, Termine können in diesen Zeiten ausgemacht werden. E-Mail-Kontakt: singen@profamilia.de