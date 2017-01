Singen Die IG Singen Süd bereitet Leistungsschau 2017 vor

Wo Singen seine Seele zeigt: Ab sofort beginnt die heiße Phase der Akquise.

Singen – Die Unternehmen der Interessengemeinschaft/IG Singen Süd müssen gut zu tun haben, jedenfalls wurde das Arbeitstreffen am Dienstagabend im Schweinsgalopp abgehandelt. Für Dirk Oehle als Chef der Gemeinschaft ist das Tempo offensichtlich Programm und so sprach er am Ende der Sitzung stolz davon, dass man für die erste grobe Absprache für eine der größten Veranstaltungen in Singen nicht einmal eine Stunde benötigte – es handelt sich dabei um die Leistungsschau, die in Kombination mit einem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt für den 6. und 7. Mai geplant ist.

Gleichwohl ist sich Dirk Oehle der Bedeutung der Veranstaltung bewusst. Am Tag nach der Arbeitssitzung sprach er im Telefonat mit dem SÜDKURIER davon, dass sich in der Leistungsschau durchaus die Seele der Stadt offenbare. Das gilt zunächst für ihre Grundstruktur mit einer Dichte an Arbeitsplätzen, die beispielsweise weit über jener von Konstanz liegt. Für den IG-Vorsitzenden ist von daher "jedes der teilnehmenden Unternehmen ein Stück Singen" – vergleichbar mit der Südwestmesse in Villingen-Schwenningen, die ebenfalls die wirtschaftliche Leistung als Identitätsmerkmal einer Region vermarktet.

Einer der Unterschiede zur Südwestmesse: Die Leistungsschau in Singen breitet sich über ein riesiges Areal aus, was die infrastrukturellen Vor- und Nachteile gleichermaßen verdeutlicht. "Bei uns sind die Straßen breit, es gibt keine Probleme mit dem Parken, nichts ist eng", rühmt Dirk Oehle die Vorteile. Der Preis ist der Mangel an Kuscheligkeit, die sich entlang der Autohaus- und Livestyle-Meile nicht in dem Maße einstellen kann wie etwa bei ähnlichen Veranstaltungen von Gewerbevereinen in Konstanz oder Singen.

Immerhin, der Mangel ist schon seit geraumer Zeit erkannt. Bei der diesjährigen Leistungsschau werden wie in den Vorjahren Zentren gebildet, in denen die Breite und Tiefe der wirtschaftlichen Leistungen konzentriert dargestellt werden. Als Lockmittel für Besucher soll es Unterhalt etwa in Form von Modenschauen, Show-Grillveranstaltungen und diverse Bühnenpräsentation geben – als Hit ist der Auftritt der Gruppe Mr. President vorgesehen. Die Band lebt vor allem von ihren Erfolgen in den 90er Jahren und hat sich mit dem Allzeit-Schlager "Coco Jamboo" in der Musikwelt verewigt.

Auch an anderen Strukturen der Leistungsschau wird festgehalten – allerdings werden sie ausgebaut. Die Zahl der Traktor-Bähnle, mit denen die Besucher die einzelnen Zentren anfahren können, beispielsweise wird auf vier erhöht, die Werbung soll von Sigmaringen bis Winterthur reichen. Nicht zuletzt hängt der Erfolg allerdings von der Teilnahmebereitschaft ab, wobei laut Dirk Oehle in den einzelnen Zentren beziehungsweise Inseln auch Unternehmen Platz bekommen werden, die nicht in der Südstadt beheimatet sind.

"Die Leistungsschau ist offen", so der Chef der Interessensgemeinschaft, beispielsweise wird auch ein Unternehmen aus Rielasingen beteiligen.

Die Zielmarke steht dabei fest: So wie im vergangenen Jahr rechnet Dirk Oehle mit 70 Teilnehmern an der Leistungsschau – erfahrungsgemäß melden sie sich aber nicht von alleine. "Da müssen wir ganz schön graben, sonst gibt's nichts zu ernten." Ursache ist nach seiner Einschätzung nicht Desinteresse, sondern eine spezielle Form Vergesslichkeit: Vor lauter Leistung werde schnell vergessen, dass man sie auch zeigen müsse.

Kontakte

Zur Leistungsschau ist eine Auftaktveranstaltung am Freitag, 5. Mai, geplant, bei den Präsentationen am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, geht Dirk Oehle von einer Konzentration am Sonntag mit einer entsprechenden Besucherresonanz aus. Interessenten können sich ab sofort mit der IG Singen Süd beziehungsweise mit Christine Neu unter der Telefonnummer 077 31 / 919 329 beziehungsweise unter kontakt@house-event.de in Verbindung setzen. (tol)