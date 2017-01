Aach Die Gemeinde Aach kommt ohne neue Kredite aus

2017 beträgt das Haushaltsvolumen 6,5 Millionen Euro. Die Stadt investiert 1,1 Millionen Euro in die Infrastruktur. Die gute Wirtschaftslage lässt die Steuereinnahmen sprudeln.

Für die Aacher Bürger gibt es keine Mehrbelastung. Steuern und Gebühren bleiben annähernd gleich. Das war die wichtigste Botschaft aus der Haushaltsberatung in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das kommunale Gremium beschloss einstimmig den Haushalt 2017 mit einem Volumen von 6,5 Millionen Euro. Davon sind Einnahmen und Ausgaben von 5,36 Millionen Euro im Verwaltungs- und 1,14 Millionen Euro im Investitionshaushalt geplant. Die Stadt investiert 1,1 Millionen Euro in die Infrastruktur. Die Zahlen sind fast identisch mit denen im zurückliegenden Jahr. Das Hauhaltsvolumen ist um 0,8 Prozent höher. Auch Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sind nahezu konstant.

Kämmerin Christine Bach legte dem Rat das kurz vor Weihnachten vorberatene und seither leicht veränderte 200-seitige Zahlenwerk vor. Sie sprach von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, mahnte jedoch: "Wir müssen trotzdem vorsichtig sein und mit Voraussicht planen." Wie 2016 stehen Straßenausbau und Sanierungsmaßnahmen im Fokus. Den Löwenanteil des Geldes für Investitionen gibt die Stadt laut Plan für den Ausbau und die Sanierung der Ettenbergstraße mit dem Knoten beim ehemaligen Sparmarkt aus.

701 500 Euro sind für die Straßenbaumaßnahmen, Wasserleitungen (50 000 Euro) und Kanalarbeiten (109 500 Euro) geplant. Rund drei Viertel des Vermögenshaushalts stehen im Zusammenhang mit dem Landessanierungsprogramm.

Eine allgemein gute Konjunktur bringt der Stadt weiter wichtige Steuereinnahmen. Mit 1,3 Millionen Euro ist der Anteil an der Einkommensteuer die größte Einnahmequelle. Dazu kalkuliert die Stadt mit 838 000 Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land. Das Rechnungsamt rechnet mit 600 000 Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer und 278 000 Grundsteuereinnahmen. Der Plan sieht eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von 293 000 Euro vor. Weil die Stadt auch 2017 kräftig investiert, sollen 407 000 Euro aus den Rücklagen entnommen werden. So bleiben laut Kalkulation am Ende des Jahres 1,037 Millionen Euro in Reserve.

"Die Rücklagen sind immer noch höher als der Schuldenstand", stellte Aachs Bürgermeister Severin Graf fest, "die Rücklagen sind nötig. Wir haben noch einiges vor." Er hat bereits die Neugestaltung der Ortsmitte im Visier. Graf: "Dann ist es gut, wenn wir mit einem guten Bestand ins Jahr 2018 gehen können." Beleg dafür ist die Finanzplanung bis 2020. In vier Jahren schmelzen die Rücklagen voraussichtlich auf 157 000 Euro. Der Schuldenstand verringert sich in diesem Jahr um 58 000 Euro auf 768 000 Euro. So kommen auf jeden Aacher 342 Euro. Im Finanzplan ist ein Schuldenrückgang bis 2020 auf 585 000 Euro vorgesehen.

Ein großer Posten in der Verwaltung sind die Ausgaben für das Personal. Sie werden für 2017 wie im vergangenen Jahr mit 819 000 Euro kalkuliert. 2015 hatte die Stadt noch Personalausgaben von 755 000 Euro.

Die Gemeinde in Zahlen

In Aach wohnen (Stand 30. Juni 2016) 2243 Menschen. Gegenüber 2015 ist die Einwohnerzahl um 34 Personen gestiegen. Die Steuerkraftsumme wird 2017 pro Einwohner auf 1057 Euro beziffert. Die Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer) beträgt pro Einwohner 391,44 Euro. Der Hebesatz für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundstücke ist auf 360 Prozent, für die Gewerbesteuer auf 340 Prozent festgesetzt.