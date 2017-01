Singen Die Gefahr von Böllern vor Bohlinger Fachwerkhäusern

Der Müll vom Silvesterfeuerwerk stört die Anwohner. Die Gefahr für die historische Bausubstanz wird unterschätzt.

Böllern, feiern und Spaß haben: Das gehört für die meisten Menschen zum Jahreswechsel. In diesem Jahr war aber im Hegau ein Trend festzustellen, der nicht jedem gefällt. Gruppen feierten am Straßenrand oder auf freien Flächen, und nachdem die letzten abgeschossenen Böller und Raketen bejubelt waren, war es Zeit zum Gehen. So auch in Bohlingen. Dort haben junge Leute unter anderem an der Ecke Dorfstraße/Fabrikstraße den Jahreswechsel ausgiebig gefeiert. Dabei kümmerte sich niemanden darum, dass der private Platz von Fachwerkhäuser umgeben ist. Das Ministerium für Umwelt, Klima, und Energie-Wirtschaft Baden-Württemberg hatte in einer Informationsschrift vor Silvester ausdrücklich darauf hingewiesen: „Das Zünden von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Fachwerkhäusern ist aus Brandschutzgründen verboten.“

Schon einmal ist in der Bohlinger Fabrikstraße in der Neujahrsnacht 1998 ein Ökonomiegebäude vermutlich von einer Rakete getroffen worden und abgebrannt. Die Anwohner erinnern sich daran, doch keiner denkt an Feuerwerkskörper.

Die fröhlich feiernde Gruppe kümmerte sich nicht um Verbote, sondern zog nach dem abgezündeten Feuerwert vondannen. Den entstandenen Müll und Unrat interessierte niemand. Hausbewohner fegten anderntags den Parkplatz sauber. Der restliche Müll auf der Straße bleibt zum Ärger der Anlieger so lange liegen, bis er vielleicht vom Schneepflug weggeschoben wird, falls es in den folgenden Tagen schneien sollte. So mancher Bohlinger hält das Thema für so wichtig, dass sich der Gemeindrat damit beschäftigen sollte.