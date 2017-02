Singen Die Fastnacht als große Gleichmacherin

OB Häusler macht den Lump, seine Stellvertreterin will eine Katze sein. Dem Narr ist das wurst – er macht alle gleich.

Nachfragen lohnt sich. Beim ersten Blick auf das Kostüm vom Ute Seifried jedenfalls belibt man im Unklaren: Geht die Bürgermeisterin als Giraffe? Oder als Kuh? Irgendwie will das aber nicht zu ihrer Gesichtsbemalung passen. Schließlich ergibt sich Gewissheit aus dem Gespräch: Ute Seifried versteht sich bei der gestrigen närrischen Machtübernahme im Ratssaal als Katze und als solche fühlt sie sich zuständig für die Dezimierung der rathäuslichen Ratten...

Auch bei anderen gibt die Verwandlung Rätsel auf. Regina Brütsch beispielsweise, ihres Zeichens Vorsitzende der SPD-Fraktion im Gemeinderat, trägt ein rotes Büschel Lametta unter einer Kondukteursmütze, dazu passend ein schwarzes Teil, das irgendwo zwischen Jackett und Frack anzusiedeln ist. Der Witz erschließt sich erst, als sie ein Köfferchen öffnet und diverses Zubehör für Spielzeugeisenbahnen auskramt. "Ich bin die Singener Kurve", sagt die Lokalpolitikerin mit Bezug auf die jüngste Entscheidung des Singener Gemeinderats gegen ein Gleis zur Umfahrung des Bahnhofs zum stolzen Preis von 40 Millionen Euro.

Bei der CDU-Fraktion unter Leitung von Veronika Netzhammer fällt die Interpretation leichter. Gut möglich, dass der Wunsch hier Vater bei der Wahl der Konstüme ist. Erstens treten die Stadträte im Einheits-Look auf, zweitens ganz in Schwarz (teils mit Zylinder) und drittens mit staatstragender Schärpe. Auch beim Oberbürgermeister gibt es kein Vertun: Bernd Häusler verspürt gestern beim Aufstehen offensichtlich keinerlei Lust an einem repräsentativem Outfit, entscheidet sich bei der Garderobe stattdessen für den Lump und begibt sich also als buntes Flickwerk unters närrische Volk.

Doch zurück zum Nachfragen: Ulrike Wiese, Präsidentin des Narrenvereins Neu-Böhringen, kommt während des rhetorischen Hochamts der Entmachtung der Verwaltungsspitze plötzlich ins Stocken. Gemeinsam mit dem Poppele-Zunftmeister Stephan Glunk ist sie gerade in einer absonderlichen Lobrede auf OB und Bürgermeisterin unterwegs – von wegen dass man die Beiden im Grunde genommen gar nicht ihrer Ämter entheben wolle, weil sie charakterlich als ach so vorbildlich gelten und zudem politisch klug agieren. Doch dann träufelt die närrische Erkenntnis doch wie Mehlsuppe in den närrischen Grind der Präsidentin: "Sag mal", so fragt sie bei ihrem Kollegen von den Poppele nach, "glaubst Du eigentlich wirklich, was wir hier von uns geben?" Natürlich verneint der Mann und also werden den Granden der Lokalpolitik doch noch die Leviten gelesen. Ulrike Wiese und Stephan Glunk zählen dabei die diversen Versäumnisse und (im doppelten Wortsinn) Baustellen der Rathäusler auf, worauf diese schließlich unter dem Gejohle des närrischen Volks auf harte Bierbänke verwiesen werden.

Klar, dass die Verbannung in Wirklichkeit nichts anderes ist als die Verspottung auf die Konflikte des Alltags – denn nirgends ist die Homogenität größer als in der fünften Jahreszeit. So ist der Beifall im Ratssaal stets dann besonders laut, wenn die Singener Gemeinschaft beschworen wird. Zum Beispiel wenn die Vertreter der Neuen Linie die Erhebung der Stadt zum Oberzentrum fordern oder Kirsten Brößke von der FDP dem OB eine Einkaufstüte mit der gereimten Aufschrift "Wahre Schönheit kommt nicht von innen / Wahre Schönheit kommt aus Singen" überreicht.

Und spätestens als Stephan Glunk eines der unsterblichen Fastnachtslieder des Singener Narren-Übervaters Walter Fröhlich anstimmt, gibt es auf der Galerie und im Plenum ebenso wie vom gemeinen Narr bis zum degradierten Stadtpolitiker keine Schranken mehr.

So schunkelt und singt man sich allmählich aus dem Untergeschoss des Rathauses nach draußen, wo kurz darauf der Umzug von der Zurückhaltung des Sturmtiefs Thomas profitiert. Es dürften einige tausend Menschen sein, die das Spektakel verfolgen – und auch hier wird die närrische Identität manches Mal erst vermittels Nachfragen geklärt.