Singen Die Bewerbung als alltägliches Kammerspiel

Zum vierten Mal hat es das Singener Privattheater "Die Färbe" ins Finale um den Monica-Bleibtreu-Preis geschafft. Der Beitrag des Ensembles setzt in bester Manier ein zeitgenössisches Alltagsdrama in Szene.

Cornelia Hentschel war sich nicht ganz sicher. Die Dramaturgin des Singener Theaters "Die Färbe" verfügt über reichlich Erfahrung in Sachen Marketing, nicht umsonst hat das Ensemble mit dem Stück "Die Grönholm-Methode" zum vierten Mal das Finale um den Monica-Bleibtreu-Preis erreicht. Der Wettbewerb findet derzeit in Hamburg statt, wo "Die Färbe" nach Finalteilnahmen 2013, 2015 und 2016 in der Szene durchaus einen Namen hat.

Die Bedenken von Cornelia Hentschel im Vorfeld der Bewerbung um den Preis beruhten nicht auf Zweifeln über die Qualitäten des Stücks – doch in welches Genre passt "Die Grönholm-Methode" am besten? Beim Bleibtreu-Preis gibt es drei Kategorien: das zeitgenössische Drama, den modernen Klassiker und die Komödie. Die Dramaturgin schwankte zwischen zeitgenössischem Drama und Komödie – und entschied sich schließlich für die Bewerbung im Bereich zeitgenössisches Drama.

Eine gute Wahl – und das nicht nur aus theatralen Gründen. Das Drama der "Grönholm-Methode" ist mehr als ein Bühnenstück, unzählige Varianten der Inszenierung spielen sich täglich im wirklichen Leben ab. Es geht um das Verfahren der Bewerbung und hier speziell um das Personalgespräch als letzten Akt auf dem Weg zum Olymp der Stellenbesitzer. Dabei macht es im Prinzip keinen Unterschied, ob es sich bei den Bewerbern um den Top-Manager oder 450-Euro-Jobber geht: Gemein im doppelten Sinn des Wortes ist dem Verfahren, dass die Konkurrenz zu den Mitbewerbern mit der ebenfalls geforderten Teamfähigkeit der Kandidaten in einem unauflöslichen Konflikt steht.

Es geht ums Rausboxen, um den Einsatz der Ellenbogen und dass man irgendwie nach oben kommt. Der Irrwitz liegt darin, dass just solche Leute kein Unternehmen wirklich gebrauchen kann. Allein der Begriff des Mitarbeiters manifestiert die Fähigkeit zur Kooperation, zur Unterordnung zum Zweck eines gemeinsamen Ziels. Im Bewerbungsverfahren kann der Mensch dieser absurden Konstellation nur durch Deformationen entgehen: Es wird gemogelt, geschönt, gelogen.

In der Grönholm-Methode wird das nur scheinbar überspitzt. Der Zuschauer wähnt sich in seiner Beobachterrolle nur deshalb sicher, weil auf der Bühne eine Spitzenposition bei einem Global Player zu besetzen ist und das Milieu der Konzern-Eliten für gewöhnlich in weiter Ferne von der eigenen Lebenswirklichkeit liegt. Tatsächlich aber kennt man die kreuzkrummen Kammerspiele des Eigenmarketings aus eigener Erfahrung und es liegt daran, dass das Lachen gern im Halse stecken bleibt.

Maßgeblichen Anteil daran haben die vier Ensemble-Mitglieder, die die schauspielerische Herausforderung der Verstellung fast schon beängstigend gut beherrschen. Da wird auf Bestellung geweint (Melina Weber), der größte Schuft im Quartett (Elmar F. Kühling) erweicht das Herz mit einer aus der Luft gegriffenen Familienlegende, der Zuschauer möchte am liebsten bei der Diskriminierung der (vermeintlichen) "Transe" (Ben Ossen) selbst zuschlagen und Patrick Hellenbrand würde man vermutlich über kurz oder lang jedes Auto abkaufen.

Die psychologischen Hütchenspielereien übrigens werden in dem Stück in bester Matrjoschka-Manier ins Extreme getrieben. Jede Gewissheit erweist sich als puppenhafte Hülle, hinter der sich eine weitere vermeintliche Wahrheit verbirgt, sodass jedes Vertrauen zur bitteren Lachnummer verkommt. Wirklich zum Schmunzeln allerdings ist der Umstand, dass "Die Färbe" mit dem Stück in Hamburg selbst Teil eines Wettbewerbs ist. Diese ironische Verlängerung des Schauspiels in die Wirklichkeit der Theaterwelt stellt eine wahrhaft komödiantische Note dar – und dürfte der Jury ein ganz eigenes, seltenes Vergnügen bereiten.

Aufführung des Färbe-Ensembles im altehrwürdigen Hamburger Ohnsorg-Theater