Singen Der Winter zeigt sich im Hegau von seiner schönsten Seite

Schnee und Eis verzaubern die Landschaft. Viele Menschen zieht es jetzt nach draußen. Überall heißt es: Ski und Rodel gut.

Der Winter zeigt sich im Hegau gerade von seiner schönsten Seite. Wer nicht arbeiten muss, kann den Schnee und die vereiste Landschaft in vollen Zügen genießen. Sei es beim Spaziergang oder beim Wintersport.

Wie Tengens ehemaliger Bürgermeister Helmut Groß, von dem einige der Fotos stammen, berichtet, blieb der große Schnee aus, doch es reichte für traumhafte Ansichten. Der Allensbacher Fotograf Stefan Arendt­ stieß am alten Postweg bei Watterdingen auf bizarre Formen einer vereisten Natur und Mitarbeiter Uli Zeller zeigt einen verschneiten Ausblick in den Hegau.

Wer sich sportlich im Schnee ­betätigen will, kann dies beim Schlitten fahren oder beim Langlaufen auf dem Hegaublick. Die sieben Kilometer lange Loipe bietet schönste Aussichten bis zu den Alpen. In Neuhausen ob Eck läuft der Lift, heute von 13 bis 22 und morgen von 10 bis 18 Uhr, und die Skikurse starten am Wochenende (wir berichteten). Der Schwarzwald mit zahlreichen Liften und Loipen ist auch nicht weit. Also, warm einpacken bei eisigen Temperaturen von am Freitag minus 8 Grad, und ab nach draußen!