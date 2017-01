Immer mehr Menschen fühlen sich im Hamsterrad und werden krank. Vorbeugen kann man mit Sportarten wie Qi Gong und Tai Chi oder Tagen der Stille im Kloster. Diese Methoden führen zur Entschleunigung

Nicht sprechen von 9 bis 17 Uhr, wie soll man das als kommunikativer Mensch nur aushalten? Ein bisschen mulmig ist mir, als ich mich zum Kloster Hegne aufmache. Ich weiß, dass ich den Tag schweigend mit 14 weiteren Menschen verbringen werde, von denen ich niemanden kenne. Nur Schwester Edith Senn wird uns mit Impulsen durch diesen Tag geleiten. Sind wir Gefangene im Schweigen? – Zunächst sind wir gefangen in unseren eigenen Gedanken.



Wild schießen sie durcheinander, ermahnen uns an all das, was genau in diesem Augenblick zu tun wäre, in dem wir hier auf dem Meditationskissen sitzen und nichts tun. Doch dieses Nichts-Tun ist anstrengender, als es sich anhört. Wie soll ich bei diesem Tohuwabohu Ruhe finden? – Schwester Edith überlässt es mir, ob ich mich schweigend mit meinem Weltbild, mit meinem Gottesbild, mit der Kerze im Raum oder mit mir selbst beschäftige. Die Stille, die elegante Schlichtheit des Meditationsraumes, die Konzentration der anderen, ihre respektvolle Rücksichtnahme, der Spaziergang zum See, die Pausen von der geistigen Auseinandersetzung versöhnen mich schließlich. Ist das die innere Ruhe nach dem inneren Sturm? Ich bin nicht weiter gekommen. Aber ich habe erlebe ein Gefühl der Dankbarkeit für ein Stück persönlichen Frieden. Man muss sich nur darauf einlassen können.

Den Urgedanken von Entschleunigung erleben Menschen im Franziskanerinnen-Kloster Hegne. Als vor zehn Jahren das moderne Hotel St. Elisabeth gebaut wurde, entwickelte das Referat Bildung ein umfangreiches Programm: Exerzitien, Meditationen, Schweigetage oder Spurensuche. In der katholischen Einrichtung finden Besucher – auch konfessionslose – eine Atempause. Gäste, wie Franz-Josef Grove, kommen seit zehn Jahren regelmäßig, um aufzutanken. "Das Paradox ist", sagt Grove, "man nimmt sich Zeit in einer Zeit, in der man keine Zeit hat. Und die Zeit weitet sich." Ellen Ehinger aus Konstanz ist beseelt von der warmherzigen Atmosphäre. Weil die Menschen genau das suchen, gibt es Wartelisten.

Die Entwicklung lässt sich nicht mehr leugnen: Immer mehr Menschen fühlen sich im Alltag überfordert und ausgebrannt. Sie drehen sich im Hamsterrad. Auch wenn es das Krankheitsbild "Burnout" offiziell nicht gibt, so wissen Ärzte und Krankenkassen genau, wovon die Rede ist. "Psychische Belastungen und Störungen zählen seit 20 Jahren zu den häufigsten Ursachen für kranheitsbedingte Ausfälle am Arbeitsplatz", sagt Rüdiger Both, Leiter des AOK-Gesundheitszentrums in Konstanz.

Den Unternehmen im Landkreis dämmert langsam, dass sie diesen Trend aufhalten müssen. Nur wie? Immer mehr Betriebe richten ein eigenes Gesundheitsmanagement ein und setzen auf Vorbeugung, um die Widerstandsfähigkeit ihrer Mitarbeiter zu steigern. Psychologen sprechen von Resilienz.

Einer, der das schon vor Jahrzehnten für sich erkannt hat und heute in Kursen weitergibt, ist Heijo Blumenthal. Der Singener ist in seinem 79. Lebensjahr körperlich und geistig so beweglich wie ein 50-Jähriger. Seit etwa 20 Jahren beschäftigt er sich mit den chinesischen Sportarten Qigong und Tai Chi. Davor hatte er viele Jahre intensiv Ausdauersport wie Langstreckenläufe oder Triathlon, aber auch Judo betrieben. "Als Lithograf und Repro-Fotograf war ich in jüngeren Jahren stark gefordert und suchte damals etwas, das ich der Hektik entgegensetzen konnte", erzählt Blumenthal.



Seinen Beruf hat er in 13 Betrieben ausgeübt und zunehmenden Druck verspürt. Ende der 1990er Jahre lernte er in Radolfzell Professor Ding HongYu von der Universität Oldenburg kennen, der zehn Jahre lang Kurse in der Mettnau-Kur gab. Bei ihm lernte Blumenthal Qigong und Tai Chi. Hier bilden Leichtigkeit, Konzentration und Achtsamkeit eine Einheit. "Atem und Bewegung müssen sich harmonisch verbinden", sagt er. "Die Bewegungen folgen Bildern, auf die man sich voll konzentrieren muss." Abschweifen führt zu Fehlern.

Zwischen Mai und Oktober kann man Heijo Blumenthal mit seinen Kursteilnehmern regelmäßig im Singener Stadtpark trainieren sehen. Geübt wird eine Abfolge von Bildern, die Koordination, Gelenkigkeit und geistige Beweglichkeit schulen. Im Winter wird im Vereinshaus "Hammer" in der Mühlenstraße trainiert. "Dieser Sport ist echte Prävention und schützt vor psychischer Reizüberflutung", sagt Blumenthal. Zu ihm kommen Menschen aus allen Altersklassen. Die Figuren im Qigong und Tai Chi bedürfen der Langsamkeit, führen also zur Entschleunigung. Heijo Blumenthals ist der lebende Beweis für die präventive Wirkung dieses Sportes.

Wenn Überlastung zu Krankheit führt: Möglichkeiten und Orte der Entschleunigung gibt es viele

Waren 2011 noch 5568 AOK-Versicherte wegen einer Depression in Behandlung, so stieg die Zahl bis 2015 um 28 Prozent auf 7131 Fälle an. Die Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor. 2015 waren 11,3 Prozent aller AOK-Versicherten im Landkreis wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung. Es gibt verschiedene Möglichkeit dieser Entwicklung vorzubeugen. Hier einige Anregungen:

Lebe Balance: Weil die Nachfrage nach präventiven Angeboten in den Betrieben steige, habe sich die AOK zu einer bisher einmaligen Gesundheitsaktion entschieden, sagt der Sprecher der Kasse für den Bereich Hochrhein-Bodensee, Gerhard Gottwald. "Unter dem Motto: 'Lebe Balance' lernen die Teilnehmer in sieben Modulen Fertigkeiten, um ihre psychische Gesundheit zu stabilisieren und sich für stressvolle Situationen zu wappnen."

Weil die Nachfrage nach präventiven Angeboten in den Betrieben steige, habe sich die AOK zu einer bisher einmaligen Gesundheitsaktion entschieden, sagt der Sprecher der Kasse für den Bereich Hochrhein-Bodensee, Gerhard Gottwald. "Unter dem Motto: 'Lebe Balance' lernen die Teilnehmer in sieben Modulen Fertigkeiten, um ihre psychische Gesundheit zu stabilisieren und sich für stressvolle Situationen zu wappnen." Yoga: Zahlreiche Sportvereine, die Volkshochschule sowie Fitness-Studios im Landkreis Konstanz bieten Yoga-Kurse an. Die Nachfrage ist hoch, weil die Menschen die Balance von Körper und Geist suchen. Bei der Vhs existieren in vielen Orten im Präsenzgebiet Wartelisten für die Kurse. Der Singener Stadtturnverein mit weit über 1000 Mitgliedern bietet ebenfalls Yoga-Kurse an.

Zahlreiche Sportvereine, die Volkshochschule sowie Fitness-Studios im Landkreis Konstanz bieten Yoga-Kurse an. Die Nachfrage ist hoch, weil die Menschen die Balance von Körper und Geist suchen. Bei der Vhs existieren in vielen Orten im Präsenzgebiet Wartelisten für die Kurse. Der Singener Stadtturnverein mit weit über 1000 Mitgliedern bietet ebenfalls Yoga-Kurse an. Qigong und Tai Chi: Der chinesische Volkssport erobert auch die westliche Welt. Ebenso wie für Yoga wächst die Zahl der Anbieter für diese Form der ganzkörperlichen Prävention.

Der chinesische Volkssport erobert auch die westliche Welt. Ebenso wie für Yoga wächst die Zahl der Anbieter für diese Form der ganzkörperlichen Prävention. Meditation und Achtsamkeitsübungen: In den buddhistischen Zentren in Singen und Konstanz können Interessierte meditieren lernen und erfahren, wie sie den Buddhismus in ihren Alltag integrieren können.

In den buddhistischen Zentren in Singen und Konstanz können Interessierte meditieren lernen und erfahren, wie sie den Buddhismus in ihren Alltag integrieren können. Exerzitien im Kloster Hegne: Das Referat Bildung im Franziskanerinnen-Kloster Hegne bietet zahlreiche Formen der Besinnung auf der Basis des christlichen Glaubens, aber auch überkonfessionell an. Das Angebot reicht vom niederschwelligen Nischentag im Haus Ulrika, über den Schweigetag, die persönliche Spurensuche über die Exerzitien-Woche bis hin zu 14-tägigen Exerzitien. Der Diplom-Theologe Markus R. T. Cordemann ist verantwortlich für das Bildungsprogramm. Schwester Dorothea Maria Oehler ist Exerzitien-Leiterin.

Das Referat Bildung im Franziskanerinnen-Kloster Hegne bietet zahlreiche Formen der Besinnung auf der Basis des christlichen Glaubens, aber auch überkonfessionell an. Das Angebot reicht vom niederschwelligen Nischentag im Haus Ulrika, über den Schweigetag, die persönliche Spurensuche über die Exerzitien-Woche bis hin zu 14-tägigen Exerzitien. Der Diplom-Theologe Markus R. T. Cordemann ist verantwortlich für das Bildungsprogramm. Schwester Dorothea Maria Oehler ist Exerzitien-Leiterin. Die Suchenden: Die Zahl der Menschen, die nach Entschleunigung und Erholung vom hektischen Alltag hat zugenommen. Überall gibt es Wartelisten. Von der Hausfrau bis zum Manager mit einer 80-Stunden-Woche suchen Menschen im Kloster Ruhe oder auch neue Orientierung auf ihrem Lebensweg.

Hinter den Kulissen des Kloster Hegne

Ein Tag schweigen

Schwester Dorothea Maria Oehler hat ihr Pädagogikstudium mit dem Diplom abgeschlossen. 18 Jahre war sie als Lehrerin im Schulunterricht tätig. 1982 trat sie ins Kloster ein. Dort gehören regelmäßige Exerzitien zum Jahresrhythmus. Seit fünf Jahren leitet Schwester Dorothea Maria im Kloster Hegne die „Exerzitien-Arbeit und geistliche Begleitung“. Fünf Jahre lang hat sie sich dafür St. Peter bei Freiburg ausbilden lassen.Grundlage der klassischen Exerzitien ist die Bibel. Gründe gibt es viele, warum Menschen in Exerzitien gehen. „Auslöser können Krisensituationen sein, Weichenstellungen oder einfach nur die Sehnsucht nach Ruhe und Abstand vom Alltag“, sagt die Ordensfrau. „Die Menschen wollen sich zurückziehen und sich selber wieder finden.“In der Ausbildung spiele die Psychologie eine große Rolle. Bei schweren psychischen Krisen verweise sie aber auf entsprechende Ärzte, sagt Schwester Dorothea Maria. Vor den Exerzitien werden die Teilnehmer aufgefordert, ihre Motivation in einem Brief zu begründen. „Ich muss wissen, in welchem Zustand sich der Suchende befindet, um auch die passenden Impulse geben zu können.“ Halt gibt ein klarer Tagesrhythmus, der aus Schlaf, Bewegung, Gebet, Ruhe und Selbstfürsorge besteht. Über 1000 Gespräche finden im Jahr im Kloster Hegne statt. Die Nachfrage steigt. Vier in Exerzitien ausgebildete Schwestern stehen zur Verfügung. Erstmals bietet das Kloster Hegne 2017 auch Kurse in Achtsamkeit an, in denen die religiöse Komponente eine weniger große Rolle spielt.Schwester Edith Senn leitet seit zehn Jahren die Schweigetage im Kloster Hegne. Nach 33 Jahren im Schuldienst im Marianum in Hegne fühlte sie sich noch nicht wirklich als Rentnerin und entschied sich dafür, den Menschen auf diese Weise bei ihrer persönlichen Spurensuche behilflich zu sein. Dabei ist ihr eigenes Gottesbild alles andere als statisch. Schwester Edith hinterfragt es ständig. Diese Fragen sind auch Grundlage für die Meditationen an den Schweigetagen.Schwester Edith bezeichnet ihr Denken als weltreligionsweit. Entsprechend offen begegnet sie auch den Teilnehmern der Schweigetage. Aus Erhebungen der Diözese Freiburg weiß man, dass nur zehn Prozent der Bürger sich in einer Kirche engagieren. 80 Prozent seien aber Suchende im Glauben. Schwester Edith selbst kam durch das zweite vatikanische Konzil zum Orden. „Damals habe ich verstanden, dass ich in der Kirche was zu sagen habe“, berichtet sie. Sie hatte in Freiburg Sozialpädagogik studiert. Als Au Pair in einer Fürstenfamilie habe sie viel Korruptes und Intrigantes erlebt. 1966 legte sie ihr Ordensgelübde (Profess) ab.Als Ordensfrau wollte sie für Kinder da sein. Als Unterordnung empfinde sie das Gelübde nicht, sagt sie. Spannend findet sie heute zu erleben, wie die Menschen zu den Schweigetagen oder zur Spurensuche kommen und wie sie später wieder gehen. „Manche sind müde, haben das Gefühl, keine Perspektive mehr zu haben. Wenn sie nach fünf Tagen wieder gehen, wissen sie, was sie brauchen, um wieder besser für sich sorgen zu können.“15 Teilnehmer haben sich im Kloster Hegne zu einem Schweigetag eingefunden. Schwester Edith Senn leitet sie durch den Tag. Gleich zu Beginn weist sie darauf hin, dass wir den Wunsch der anderen nach Stille respektieren sollen. Um die Stille erträglich zu machen, wirft Schwester Edith immer wieder einzelne Impulssätze, kleine Gebete oder provokante Gedanken zum Gottesbild in den Raum. So zum Beispiel den Satz von von Bischof Kamphaus: „Unser Gott ist ein heruntergekommener Gott.“ Schwester Edith überlässt es den Schweigenden, ob sie sich damit auseinander setzen wollen. Die Impulse dienen als roter Faden, die den Schweigetag strukturieren sollen.Der Lehrer Franz-Josef Grove aus Ravensburg ist vor zehn Jahren durch betriebliche Exerzitien erstmals nach Hegne gekommen. Das damalige Erlebnis der Meditation und Stille hat ihn dazu veranlasst wiederzukommen. Seither kommt er zweimal im Jahr zusammen mit seiner Frau zu den Schweigetagen. Hier kann er zur Ruhe kommen. „Man kann wieder einen Blick auf wesentliche Dinge bekommen“, sagt er. Im Schweigen betreibe man eine Art Selbsterforschung. Grove erlebt trotz des Schweigens auch die Anwesenheit der anderen Kursteilnehmer. „Obwohl jeder bei sich ist, spürt man sich gegenseitigt“, sagt er. Sowohl die Spiritualität der Veranstaltung, als auch die des Ortes, der in sich stimmige Raum führten zur Entschleunigung. Voraussetzung für ihn ist das Vertrauen, die Bereitschaft, sich der Sache zu überlassen. „Man darf sich durch die Tracht einer Schwester nicht abschrecken lassen“, sagt Franz-Josef Grove. Auch während des Jahres geht er mit eigenen Meditationen immer wieder in die Stille, um sich zu stärken. Themen seien immer die Grundfragen: Wer bin ich? Wo gehe ich hin?